Suzanne Roig descarta renunciar a Familia y asegura que colaborará si la citan a declarar

En el ojo de la controversia por presuntas irregularidades en la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, rechazó este jueves que vaya a renunciar, al tiempo que aseguró que, de ser citada por foros investigativos, comparecerá para dar testimonio.

“Yo respondo a la señora gobernadora (Jenniffer González). Mi puesto es un puesto de confianza y sabemos que los puestos de confianza siempre están a disposición de la entidad nominadora, que es la señora gobernadora”, dijo, en entrevista telefónica.

¿La gobernadora le ha pedido la renuncia en la coyuntura actual?, cuestionó El Nuevo Día.

“No”, contestó Roig.

Más temprano este jueves, el senador penepé Juan Oscar Morales y el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame, pidieron, por separado, la renuncia de Roig, luego de su testimonio ayer, miércoles, ante la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado. Ambos dijeron no creer sus explicaciones.

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En ese foro, Roig rechazó las imputaciones de la exjefa de la Adsef Blanca Medina Díaz, quien la acusa de presionarla para que evaluara una propuesta y concediera un contrato a la empresa NOLA Education para implantar el programa Star Academy. También, le achaca a Roig hostigarla para que concediera un contrato a la compañía Strategic Technology Advisors para crear una plataforma de adiestramientos. En este último caso, Medina Díaz alega, además, que la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriella Boffelli, igualmente la presionó.

Aunque ninguno de los dos contratos se materializó, Roig llegó a adjudicar un proceso competitivo por invitación a favor de NOLA Education, que luego canceló.

Le regalan un pañuelo a la secretaria del Departamento de la Familia pa que "se limpie las lágrimas de cocodrilo” Cuando salía de una vista en el Capitolio, Suzanne Roig recibió un pañuelo de manos de una ciudadana y le dijo que le obsequiaba el mismo "pa’ que usted se limpie las lágrimas de cocodrilo”, a lo que la funcionaria contestó “nos libraremos porque no lloré”.

Por otro lado, la secretaria confirmó que ha dialogado con la gobernadora sobre toda esta controversia, pero no quiso revelar el contenido.

“Hemos tenido conversación con la señora gobernadora. Nuestras conversaciones son de índole privado y confidencial. Tenemos una relación muy positiva y yo respondo a ella, es la mandataria. Es la gobernadora y es mi jefa”, dijo.

“Por supuesto, si somos citados, estamos en la actitud de colaboración absoluta”, afirmó Roig.

Defendió, en tanto, la selección de la empresa LAP Consulting para evaluar las propuestas en el proceso competitivo donde, además de NOLA Education, participaron Coccoloba AgroEnvironmental y Litoral Vivo.

Roig ha dicho, en expresiones previas, que las tres compañías salieron de un listado provisto por el Departamento de Educación. El Nuevo Día obtuvo el listado que la secretaria recibió, que consiste de 5,893 empresas: 117 relacionadas con ciencias y 5,776 con tecnología; todas forman parte del Registro Único de Licitadores. Al final, la lista quedó en 46 compañías.

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“Yo no escogí las empresas”, respondió la titular, al preguntársele, particularmente, quién seleccionó a Coccoloba, que da servicios de consultoría de manejo de árboles y temas ambientales, en vez de educativos.

Por separado, Jennifer Ramírez Jourdán, propietaria de Litoral Vivo, contestó llamadas de este medio, pero a toda pregunta respondió: “No tengo comentarios por el momento. En el momento, no tenemos comentarios por instrucciones de nuestros abogados”.

Mientras, el dueño de Coccoloba, Christian Torres, ya ha dicho públicamente, y presentó los documentos, que comunicó a Familia que no deseaban ser parte del proceso competitivo, pero aun así la empresa fue incluida y obtuvo una puntuación de 24.7%.

1 / 6 | Momento en que Suzanne Roig estalla en llanto durante vista senatorial . La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, detuvo su testomonio ante el Senado para exigir respeto mientras el senador independiente Eliezer Molina le cuestionaba sobre la adjudicación de una subasta a favor de la empresa NOLA Education. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 6 Momento en que Suzanne Roig estalla en llanto durante vista senatorial La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, detuvo su testomonio ante el Senado para exigir respeto mientras el senador independiente Eliezer Molina le cuestionaba sobre la adjudicación de una subasta a favor de la empresa NOLA Education. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

El comité evaluador de LAP Consulting estuvo compuesto por Luis Pedraza, Misael Pérez y Ramón Rodríguez, todos contratistas de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), donde tiene Roig su plaza de carrera. Ayer, de hecho, cuando también compareció ante el Senado, Roig dijo que el trío tuvo contratos con la Assmca mientras ella era la administradora.

Bajo ese cuadro, la secretaria defendió la selección de LAP Consulting y el proceso que se siguió. “Me parece que fue un comité evaluador independiente y autónomo, con más de 20 años de experiencia. Por supuesto que fue una práctica correcta”, dijo.