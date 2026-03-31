Transan por $2,500 querella ética contra el alcalde de Arroyo por alquiler de quiosco

El alcalde de Arroyo, Eric Bachier Román, acordó pagar una multa de $2,500 por alquilar un quiosco en el malecón a un empleado municipal por un canon menor a lo establecido, lo que puso fin a la querella que se llevaba en su contra en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Bachier Román llegó a un acuerdo con la OEG por una infracción al Artículo 4.3 (d) de la Ley 1 de 2012, que prohíbe a la autoridad nominadora –en este caso, el alcalde– llevar a cabo contratos con un servidor público bajo su liderato.

“En Puerto Rico, existe una política pública de promover la transacción de las controversias porque ahorra tiempo y dinero a las partes involucradas, descongestionan los calendarios de vistas y propenden al diálogo y paz entre las partes”, lee la resolución del caso.

Como parte del acuerdo, la OEG también desistió de las imputaciones por el inciso (b) del Artículo 4.2 de la Ley 1 de 2012, que prohíbe que un servidor público utilice sus deberes para, directa o indirectamente, obtener un beneficio para él o para algún ciudadano privado. Igualmente, los señalamientos por el inciso (r) del mismo artículo, que indica que “un servidor público no puede omitir el cumplimiento de un deber impuesto por ley reglamento, si con ello ocasiona la pérdida de fondos públicos o produce daño a la propiedad pública”.

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Bachier Román emitió un primer pago de $500, al firmar el acuerdo, el pasado 26 de febrero. Los restantes $2,000 los saldará en 23 pagos mensuales de $85 y un pago final de $45.

Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo. (Xavier Araújo)

Originalmente, la OEG solicitaba que el alcalde, del Partido Popular Democrático, restituyera unos $3,600 que, presuntamente, se perdieron por cobrar el canon de renta inadecuado y una multa administrativa.

Según la denuncia, presentada el 19 de mayo, Bachier Román firmó, en 2021, un contrato de renta para el quiosco #1 del “Arroyo Water Front”. El arrendatario, en este caso, era empleado municipal desde 2015 y, al momento de la firma del contrato, fungía como auxiliar administrativo en el ayuntamiento.

El quiosco podía utilizarse para la venta de comida, mariscos, refrescos y bebidas alcohólicas, según la OEG.