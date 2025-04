“Hasta ahora, todos con los que me he reunido me han mostrado su respaldo. Inclusive, miembros de otros partidos con quienes no me he reunido formalmente, pero con quienes he tenido diálogo, me han dicho que me respaldarán. No entiendo que debe haber ningún problema. Nadie me ha dicho que tiene algún problema conmigo específicamente”, dijo Ferraiuoli, quien también funge como directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones.