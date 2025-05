Aval a medida para expedir de inmediato órdenes de protección por Ley 54

Una medida de administración que permitiría la “expedición inmediata” de las órdenes de protección ex parte solicitadas al amparo de la Ley de Violencia Doméstica (Ley 54–1989) fue avalada este lunes por la mayoría cameral.

“En ciertas ocasiones, no se expiden las órdenes de protección a pesar de los reclamos de la víctima, pues el tribunal entiende que el peligro no es inminente o que la conducta y la situación no lo amerita”, lee el Proyecto de la Cámara 416, presentado por la gobernadora Jenniffer González.