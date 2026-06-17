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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Cámara de Representantes propone recortar presupuesto de IDEA, pero espera por aval de la Junta Fiscal

El nuevo plan de gastos del gobierno podría ser llevado a votación este próximo jueves en ese cuerpo legislativo

17 de junio de 2026 - 7:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Charbonier anticipó que la resolución presupuestaria podría atenderse este jueves en la Cámara de Representantes, pero recalcó que depende de la respuesta del ente fiscal a las reprogramaciones solicitadas. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

El presupuesto asignado a la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA), liderada por la licenciada Verónica Ferraiuoli, podría sufrir un recorte de poco más de $4 millones para el próximo año fiscal, anticipó este martes el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Eddie Charbonier, quien aclaró que la reducción está sujeta al visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

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La Comisión de Hacienda hizo unas movidas en esa y otras partidas... Se reducen y se reasignan (los fondos) a prioridades más importantes. Luis Gerardo Rivera Marín eliminó un montón de reglamentos cuando era secretario de Estado y no gastó un peso”, sostuvo Charbonier, en entrevista con El Nuevo Día.

“Ellos han hecho unas gestiones en la Junta y aquí, activamente defendiendo ese presupuesto”, indicó el legislador, en referencia a Ferraiuoli y al jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera.

“Eso (el ajuste) es sujeto a la (aprobación de la ) Junta. Si la Junta me dice que no, yo no voy a descertificar el presupuesto porque yo entienda que eso no es correcto”, agregó.

En el presupuesto para el próximo año fiscal con cargo al Fondo General, ascendente a $13,180 millones, el gobierno había asignado $9.5 millones para IDEA, una partida mayor a la de casi una decena de dependencias públicas, entre estas, la Oficina Estatal de Conservación Histórica ($3.2 millones) y la Corporación de las Artes Musicales ($8.3 millones).

Verónica Ferraiuoli, quien lidera la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa, ha defendido el presupuesto de $9.5 millones que propuso el Ejecutivo para el próximo año fiscal.
Verónica Ferraiuoli, quien lidera la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa, ha defendido el presupuesto de $9.5 millones que propuso el Ejecutivo para el próximo año fiscal. (Wanda Liz Vega)

Ferraiuoli ha defendido la asignación de $9.5 millones, al destacar que el 75% de los fondos se destinarán a tecnología para modernizar las agencias y agilizar los trámites burocráticos, mediante herramientas como firmas digitales e inteligencia artificial. Una de las apuestas principales, dijo, es la integración de inteligencia artificial en los cuadros telefónicos del Departamento de Estado y del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

La Cámara, no obstante, había anticipado que la cifra estaba bajo revisión, con la intención de hacer unas reprogramaciones e incluir iniciativas que quedaron fuera del plan de gastos presentado por el gobierno.

Otra partida pendiente de aprobación por parte del ente fiscal estaría dirigida a la rehabilitación de la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba, que cuenta con una asignación de $1 millón, dinero que se limitaría a los gastos administrativos de la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads, o sea, el salario de su director ejecutivo y demás empleados.

Entre los ajustes, Charbonier mencionó, además, el aumento de $12 millones a $25 millones en los fondos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para el mantenimiento de las vías públicas. Asimismo, se contempla una reserva de riesgo de $51 millones, una reserva de nómina de $31.6 millones, una asignación de $20 millones para el servicio de Ama de Llaves y $15.5 millones para implementar la reforma del servicio público.

Según el calendario revisado de la JSF, el presupuesto debería estar aprobado por la Legislatura este viernes. Charbonier anticipó que la medida podría atenderse este jueves en la Cámara, pero recalcó que depende de la respuesta del ente fiscal a las reprogramaciones solicitadas.

“Yo estoy ready para el jueves, pero la situación sería de si, por alguna razón, la Junta se tarda un poquito más, porque estamos esperando esas respuestas", apuntó el representante novoprogresista.

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Verónica FerraiuoliPresupuesto de Puerto RicoCámara de RepresentantesEddie CharbonierJunta de Supervisión Fiscal
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Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
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