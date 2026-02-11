Opinión
NoticiasLegislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Denis Márquez pide investigar si New Fortress Energy ofreció activos en Puerto Rico

Según el medio especializado Bloomberg, el conglomerado habría propuesto a sus acreedores aceptar el terminal de gas natural en la bahía de San Juan como garantía para los bonos renegociados

11 de febrero de 2026 - 4:17 PM

Updated At

Actualizado el 11 de febrero de 2026 - 5:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En su terminal en la bahía capitalina, NFE recibe y procesa el gas natural que se usa en las plantas de las centrales San Juan y Palo Seco. (Pablo Martínez Rodríguez)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

El representante independentista Denis Márquez Lebrón pidió a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes investigar las implicaciones de que New Fortress Energy (NFE), presuntamente, haya puesto sobre la mesa sus activos de infraestructura energética en Puerto Rico como parte de las renegociaciones en curso con sus acreedores.

