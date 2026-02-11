Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Denis Márquez pide investigar si New Fortress Energy ofreció activos en Puerto Rico
Según el medio especializado Bloomberg, el conglomerado habría propuesto a sus acreedores aceptar el terminal de gas natural en la bahía de San Juan como garantía para los bonos renegociados
11 de febrero de 2026 - 4:17 PM
Actualizado el 11 de febrero de 2026 - 5:09 PM