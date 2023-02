El representante del Partido Popular Democrático, Kebin A. Maldonado Martiz, dejará su cargo en la Legislatura tras recibir una oferta laboral para fungir como oficial permanente en la Guardia Nacional de Puerto Rico.

La renuncia del legislador del Distrito 20, que comprende Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán, será efectiva a el 28 de febrero de 2023. De acuerdo a declaraciones escritas, al día siguiente, se estará reportando a su nuevo trabajo como oficial de las fuerzas armadas.

“Por los pasados 12 años he servido con orgullo como maestro, legislador municipal y representante a la Cámara, dando todo por nuestra gente. También, he estado inmerso trabajando como oficial del Ejército de los Estados Unidos de América y de la Guardia Nacional de Puerto Rico cerca de siete años. Durante este tiempo, me entregué de lleno al servicio de nuestra gente y de todo el país”, expresó el representante popular en un comunicado de prensa.

Durante su periodo como funcionario electo, Maldonado Martiz presidió la Comisión de Asuntos Federales, Estatus y Veterano de la Cámara baja. Además, para la emergencia de los terremotos en la región sur de la Isla, estuvo a cargo de la seguridad de nueve municipios.

“Ahora, con esta nueva oportunidad, me toca seguir adelante teniendo como prioridad a mis hijos y mi familia, pues ellos son el presente y futuro de mi vida. Estoy eternamente agradecido de las personas que depositaron su confianza en este servidor, y les aseguro que el tiempo que serví como representante, me entregué de todo corazón por ustedes. Con este otro sombrero continuaré ayudando al país desde otro escenario, pero teniendo siempre presente el compromiso de servicio al pueblo puertorriqueño”, añadió.