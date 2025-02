“ Nunca en la vida le he huido a un reto. Sí (aceptaría la posición) ”, respondió Cuevas Ramos, a preguntas de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado , donde se celebró una vista pública para atender su renominación como juez, al igual las designaciones de otros togados, fiscales y registradores de la propiedad.

“Me dijeron que no me atreviera a decir esto, pero me la puso difícil”, añadió, cuando el senador penepé Juan Oscar Morales le preguntó sobre la gestión de la CEE en el último ciclo, que culminó en diciembre con el escrutinio de las elecciones generales.