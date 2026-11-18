La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, cuestionó la reforma de permisos que quedó pendiente de aprobación al cierre de la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa y advirtió que la medida podría debilitar las protecciones ambientales.

Durante una entrevista en el programa Lo de Hoy, de El Nuevo Día, señaló que uno de los aspectos más problemáticos de la medida es la definición de la zona marítimo terrestre. Añadió que existen diferencias entre la Cámara de Representantes y el Senado respecto a esto.

“Nosotros responsablemente presentamos como propuesta de enmienda al comité de conferencia la definición que ha propuesto el Comité de Expertos y Asesores que preparó el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático. ¿Por qué? Porque ese informe fue aprobado por el Senado", indicó Santiago.

Denunció que la definición propuesta por el Senado excluye el efecto de las marejadas y de los eventos ciclónicos en un país en el que cada vez es más evidente las consecuencias del cambio climático, el aumento del nivel del mar y la intensificación de los fenómenos atmosféricos.

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“Además del tema de la zona marítimo terrestre, temas como el retiro de ciertas facultades al Instituto de Cultura (ICP) en la evaluación de yacimientos para que todo eso quede en manos de OGPe (Oficina de Gerencia de Permisos). Todas las facultades que se le trasladan a OGPe del Instituto de Cultura, del Departamento de Recursos Naturales (y Ambientales), la preeminencia de la figura de profesionales autorizados a pesar de lo cuestionado que ha sido, la inclusión del concepto de intensidad de uso, que eso es idea del presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz)”, dijo.

Sobre este último punto, indicó que alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) advirtieron sobre los posibles efectos de esa disposición. “Es un proyecto que realmente no es enmendable y que tampoco atiende las cosas que se podrían hacer desde ya. No necesitamos legislación para que el proceso sea más efectivo”, sostuvo.

Cuestiona la gestión legislativa

Por otro lado, Santiago hizo un balance crítico de los trabajos de la Asamblea Legislativa durante los primeros dos años del cuatrienio y cuestionó que se hayan concentrado esfuerzos en medidas que, a su entender, no atienden las principales necesidades del país.

Entre los asuntos que mencionó figuran la designación de nombres a carreteras, la creación de días conmemorativos para distintas enfermedades y la liberación de restricciones sobre terrenos que debían permanecer protegidos bajo el programa de fincas familiares u otras disposiciones estatutarias.

También señaló que han quedado desatendidas propuestas del PIP relacionadas con la regulación del cabildeo y el bienestar animal.