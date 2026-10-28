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Muere Hiram Meléndez Rivera, exrepresentante del PIP y exsecretario de ACAA

La noticia fue confirmada por el exsenador y secretario general de la colectividad, Juan Dalmau Ramírez, en sus redes sociales

28 de octubre de 2026 - 9:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Plantean que al ex director de la ACAA, Hiram Meléndez, se le violentó su derecho a conocer los hallazgos que puedan imputársele.&nbsp;<font color="yellow">(Primera Hora)</font>
El exdirector de la ACAA, Hiram Meléndez Rivera.
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Breaking Newsvictor.ramos@gfrmedia.com

El exrepresentante Hiram Meléndez Rivera, quien ocupó un escaño en la cámara baja por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) de 1988 a 1992, falleció este martes. La noticia fue confirmada por el exsenador y actual secretario general del partido, Juan Dalmau Ramírez.

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Ante la noticia del fallecimiento de Hiram Meléndez, expreso, a nombre del Partido Independentista Puertorriqueño, nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Este es un momento de profundo dolor para quienes compartieron su vida y sus afectos. A su familia, nuestro respeto, solidaridad y deseos de fortaleza en estos momentos difíciles”, resaltó Dalmau Ramírez en una publicación en la red social X.

Aunque Meléndez Rivera ocupó un cargo por el PIP y también laboró como comisionado electoral en un momento dado, el evento que definió su trayectoria política llegó mucho después, durante la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, tras asignarle la dirección de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). Meléndez Rivera también militó por el Partido Popular Democrático (PPD).

Tras finalizar su gestión en ACAA, el exlegislador enfrentó cargos por malversación de fondos públicos y uso ilegal de una tarjeta de crédito corporativa de la agencia para gastos personales. Durante su investigación, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) formuló cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, al igual que por apropiacióniIlegal agravada, fraude y malversación de fondos contenidos en el Código Penal de Puerto Rico.

Tras un largo periodo de procesos legales, Meléndez Rivera llegó a un acuerdo con la Opfei y se declaró culpable de seis cargos menos graves, incluyendo negligencia en el cumplimiento del deber, evitando los cargos graves originales por fraude y malversación.

El también cumplió una sentencia de un año de probatoria y restituyó $13,747 que utilizó, mientras que el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo suspendió de forma indefinida de la abogacía.

Luego de este proceso, Meléndez Rivera optó por una vida privada y alejada de la política.

Al momento, no se han anunciado detalles sobre posibles exequias o actividades memoriales.

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MuertesPIPJuan DalmauPPDACAAAníbal Acevedo ViláOficina del Fiscal Especial Independiente
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Víctor Ramos Rosado es periodista de Breaking News en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y la aplicación de...
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