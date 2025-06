“ Puedo asegurarle que, tan pronto ocurra todo el proceso (de confirmación), mi renuncia va a estar presente. No voy a ocupar los dos puestos. Eso no va a ocurrir ”, contestó la nominada, a preguntas del portavoz cameral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez , quien más temprano esta semana hizo pública la presunta intención de Rivera Santana de ocupar ambas sillas.

El presidente de la Comisión cameral de Gobierno, Víctor Parés Otero , compartió que la designación no irá a votación en la sesión de este viernes por petición de la propia Rivera Santana, quien solicitó más tiempo para organizar la transición en Gurabo.

“Tengo que dejar unos procesos de transición con la alcaldesa interina (Glenda Villafañe), y quiero hacerlo correctamente. No es que yo me voy de una manera abrupta, me voy siendo una alcaldesa que deja proyectos en continuidad”, sostuvo, al culminar la audiencia, que duró dos horas.