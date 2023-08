El gobernador Pedro Pierluisi retiró este martes el nombramiento del juez Jorge Rafael Rivera Rueda como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y, poco después, nominó al cargo a Cyndia Enid Irizarry Casiano, quien fue derrotada, de inmediato, por la mayoría de los miembros en la Cámara de Representantes.

“Por el resultado de la votación, el nombramiento de la honorable Cyndia Enid Irizarry Casiano como presidenta de la CEE ha sido derrotado. Notifíquele al señor gobernador”, anunció el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández.

Bajo la ley electoral vigente, la confirmación de un presidente o presidente alterno de la CEE requiere –de no haber consenso entre los comisionados electorales– el favor de dos terceras partes de los miembros de ambos cuerpos legislativos.

La designación de Irizarry Casiano -quien, según la página del Poder Judicial, se desempeña como jueza municipal en Arecibo- obtuvo nueve votos a favor, 17 en contra y una abstención.

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, intentó, sin éxito, impugnar la votación, al alegar que no se siguió el orden estipulado en el reglamento de dicho cuerpo legislativo. Sostuvo que, en la sesión, procedía notificar oficialmente la designación de Irizarry Casiano.

“Obviamente, no voy a entrar ahora en controversia con usted porque ustedes son la mayoría y han actuado ya. Pero, sencillamente, señalamos que se debió haber hecho, procesalmente, como manda el reglamento de la Cámara de Representantes”, señaló Méndez.

Acto seguido, Hernández derrotó el planteamiento de Méndez y le hizo un llamado al gobernador a buscar el consejo y consentimiento de la Cámara de Representantes en una futura designación. “Exhorto al gobernador a que, la próxima vez, dialogue con nosotros. Nosotros sí tenemos deseos, como hemos hecho siempre, de adelantar las causas de Puerto Rico cuando nos sentamos a la mesa. En todas las ocasiones que nos hemos sentado con el gobernador, hemos podido llegar a unos términos en beneficio de todos los puertorriqueños”, puntualizó.

Pierluisi, sin embargo, censuró el proceder de la delegación popular en la Cámara, y aunque más temprano en el día -durante una actividad oficial- había manifestado que no descartaba someter otros nominados, afirmó después que Jessika Padilla Rivera se mantendrá al frente de la CEE de cara al nuevo ciclo electoral.

“Nuevamente, el Partido Popular Democrático rechaza una designación de una persona capacitada y dispuesta a servirle a Puerto Rico. La Cámara de Representantes no le dio paso a la designación de la jueza Cyndia Irizarry Casiano a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones sin darle consideración alguna y el debido respeto”, deploró el mandatario.

“Así las cosas, la jueza Jessika Padilla continuará a cargo de la Comisión conforme a su autoridad y deber ministerial como presidenta alterna de la misma. Estoy seguro de que la jueza Padilla dirigirá cabalmente la Comisión de cara a los próximos eventos electorales, como ha ocurrido hasta el presente”, abundó.

La notificación de la designación de Irizarry Casiano fue recibida a las 12:59 p.m., según el ponche oficial en la misiva. Media hora después, la Cámara de Representantes había actuado.

Desde el anuncio, el nombramiento de Rivera Rueda fue cuestionado. La semana pasada, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, se había expresado en contra de la nominación y de las actuaciones del primer ejecutivo, al enviar la designación sin procurar el consejo y consentimiento de dicho cuerpo legislativo, lo que calificó de “inaceptable”. Ayer, lunes, reafirmó su postura.

“El gobernador, después de dos años y medio, no ha entendido que hay un gobierno compartido. Se habían hecho unos reclamos… y el gobernador no escuchó el consejo y envió a la misma persona que fue rechazada por el Senado el año pasado, que fue rechazada por los comisionados electorales, que tiene un señalamiento que vive en otro sitio… y eso no es actuar con buena fe”, subrayó Dalmau.

En 2021, Pierluisi designó a Rivera Rueda al mismo cargo, junto a Edgar Figueroa Vázquez como presidente alterno. Los cuerpos legislativos, sin embargo, no actuaron sobre los nombramientos.