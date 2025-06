Rosachely Rivera da los primeros pasos para su evaluación en la Cámara de Representantes

“Quizás, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), al cual yo pertenezco, pues, me conocen, porque hemos compartido, pero los de la minoría, quizás, alguno no he tenido la oportunidad de conocerlo y este es el momento de poder tener ese acercamiento, porque le voy a servir a todos por igual”, señaló.

A dos semanas de su designación, Rivera continúa topándose con compueblanos “sentidos” o “dolidos” por dejar la alcaldía para asumir el rol de secretaria de Estado . “Pero, les explico que ahora muchas de las cosas que he hecho buenas por Gurabo, pues, puedo transmitirlas a todo Puerto Rico, pero no deja de ser un proceso de transición un poquito, para mí, emocional”, apuntó.

“No eran mis planes, para nada, estar en el proceso de secretaria de Estado. He tenido que leer, he tenido que empaparme de las funciones, de los deberes y lo he estado haciendo por los pasados días, y con el Municipio, pues, sentimientos encontrados porque no es como que tan sencillo”, reconoció.