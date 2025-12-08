Senado pone fecha para evaluar nombramientos a DACO, Agricultura y PRITS

Ese día, a partir de las 9:30 a.m., se discutirán los nombramientos de Irving Yoel Rodríguez Torres como secretario de Agricultura, Hiram Torres Montalvo como secretario de DACO y Pointcaré Díaz Peña como director de PRITS, indicó el líder senatorial mediante una publicación en redes sociales.

“Estos nombramientos serán considerados por el pleno el primer día de sesión, el lunes 12 de enero de 2026″, sostuvo Rivera Schatz.

Torres Montalvo, quien se desempeñaba como secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, y Díaz Peña fueron designados a los cargos el pasado viernes, 5 de diciembre. Mediante un comunicado de prensa, la gobernadora Jenniffer González informó la designaciones, con lo cual se oficializó la destitución de la secretaria anterior del DACO, Valerie Rodríguez Erazo.

Mientras, la mandataria nombró a Rodríguez Torres como secretario de Agricultura el pasado 22 de noviembre, en sustitución del exsecretario Josué Rivera, quien pasó a presidir el Banco de Desarrollo Económico.

González realizó las designaciones de Rodríguez Torres y Torres Montalvo durante el receso legislativo, por lo cual ambos pasaron a ocupar sus puestos de forma inmediata.

Rivera Schatz señaló que “toda persona interesada en expresarse sobre los nombramientos puede hacerlo enviando sus comentarios a comentariosnombramientos@senado.pr.gov o llamando al 787- 724-2030, ext. 4283 para coordinar el recibo de sus expresiones”.