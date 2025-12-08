Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLegislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Senado pone fecha para evaluar nombramientos a DACO, Agricultura y PRITS

Thomas Rivera Schatz anunció que se realizará una vista de confirmación previo al inicio de la próxima sesión ordinaria

8 de diciembre de 2025 - 12:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Torres Montalvo fue designado, el 5 de diciembre, como secretario del DACO. (Ramon "Tonito" Zayas)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó que la Cámara alta evaluará las designaciones de los nuevos jefes del Departamento de Agricultura, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, por sus siglas en inglés) en una vista pública conjunta que se realizará el 8 de enero.

RELACIONADAS

Ese día, a partir de las 9:30 a.m., se discutirán los nombramientos de Irving Yoel Rodríguez Torres como secretario de Agricultura, Hiram Torres Montalvo como secretario de DACO y Pointcaré Díaz Peña como director de PRITS, indicó el líder senatorial mediante una publicación en redes sociales.

“Estos nombramientos serán considerados por el pleno el primer día de sesión, el lunes 12 de enero de 2026″, sostuvo Rivera Schatz.

Torres Montalvo, quien se desempeñaba como secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, y Díaz Peña fueron designados a los cargos el pasado viernes, 5 de diciembre. Mediante un comunicado de prensa, la gobernadora Jenniffer González informó la designaciones, con lo cual se oficializó la destitución de la secretaria anterior del DACO, Valerie Rodríguez Erazo.

“Todo ha sido sorpresa”: primeras declaraciones de exsecretaria del DACO tras ser destituida

“Todo ha sido sorpresa”: primeras declaraciones de exsecretaria del DACO tras ser destituida

Valerie Rodríguez Erazo agradeció los múltiples mensajes de apoyo que dice haber recibido desde que fue anunciado su despido por parte de la gobernadora Jenniffer González.

Mientras, la mandataria nombró a Rodríguez Torres como secretario de Agricultura el pasado 22 de noviembre, en sustitución del exsecretario Josué Rivera, quien pasó a presidir el Banco de Desarrollo Económico.

González realizó las designaciones de Rodríguez Torres y Torres Montalvo durante el receso legislativo, por lo cual ambos pasaron a ocupar sus puestos de forma inmediata.

Rivera Schatz señaló que “toda persona interesada en expresarse sobre los nombramientos puede hacerlo enviando sus comentarios a comentariosnombramientos@senado.pr.gov o llamando al 787- 724-2030, ext. 4283 para coordinar el recibo de sus expresiones”.

La gobernadora electa, Jenniffer González, anunció el lunes, 30 de diciembre, los primeros nombramientos de los funcionarios que liderarán el gobierno de Puerto Rico.La primera funcionaria en ser nombrada fue la licenciada Veronica Ferraiuoli Hornedo como secretaria de Estado.Carmen A Vega Fournier fue nombrada para la posición de presidenta Del Banco de Desarrollo Económico.
1 / 49 | Conoce a quiénes ha nominado Jenniffer González para su administración. La gobernadora electa, Jenniffer González, anunció el lunes, 30 de diciembre, los primeros nombramientos de los funcionarios que liderarán el gobierno de Puerto Rico. - Wanda Liz Vega Dávila
Tags
SenadoDACOPRITSDepartamento de AgriculturaThomas Rivera SchatzNombramientos
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 8 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: