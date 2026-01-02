A reusar y reciclar asientos protectores: Jenniffer González firma ley para mejorar el proceso

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley cuatro medidas originadas en la Cámara de Representantes, entre ellas una que busca promover el reciclaje y entrega de asientos protectores en la isla.

Se trata del Proyecto de la Cámara 806, ahora la Ley 2-2026, de la autoría de los representantes José “Pichy” Torres Zamora y José “Cheito” Hernández Concepción.

Según el comunicado de prensa de La Fortaleza, la medida hace viable que más personas puedan participar del programa de reciclaje de los asientos protectores, al eliminar por ley el requisito de que estos deben ser entregados con el manual de instrucciones.

Para viabilizar el cambio, la Legislatura enmendó la Ley 204-2024, que creó el Programa de Acopio, Reúso y Reciclaje de Asientos Protectores para autorizar al Negociado del Cuerpo de Bomberos y a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito a recibir y reusar asientos protectores o elevados (boosters).

PUBLICIDAD

“Dicho programa beneficia a personas que carecen de los recursos económicos para adquirir asientos protectores nuevos”, recordaron los representantes en la exposición de motivos de la medida legislativa.

‘Si bien es cierto que, el programa sirve a un fin loable y necesario, también es cierto que los términos originales de la Ley anulan la posibilidad de reusar muchos asientos protectores donados y óptimos para ser reutilizados, por el simple hecho de que los donantes no los entregan con sus correspondientes manuales de instrucciones", reconocieron en la legislación.

Otras medidas que ya son ley

Además de esta medida, la primera ejecutiva del país también estampó su firma en el Proyecto de la Cámara 424, ahora la Ley 3-2026, de la autoría del representante José Aponte Hernández.

La medida enmendó varias leyes para añadir una nueva disposición relacionada a las funciones establecidas para los jefes de los Departamentos de Educación y de Justicia, la Policía y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología de Puerto Rico (PRITS).

En resumen, se añadió que deben “trabajar en conjunto para desarrollar e implementar campañas educativas anuales en las escuelas sobre el uso seguro de Internet, medios electrónicos y delitos cibernéticos”.

Asimismo, la mandataria firmó el Proyecto de la Cámara 475, ahora la Ley 4-2026, que también es de la autoría de Aponte Hernández. La medida enmienda la Ley 85-2018 conocida como la Reforma Educativa.

Con la enmienda, la Legislatura busca que dentro de los talleres y campañas educativas sobre estilos de vida saludables y buenas prácticas nutricionales se incluya la prevención de trastornos de la conducta alimentaria.

PUBLICIDAD

De manera específica, la legislación aborda la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. A tales fines, se faculta al Departamento de Educación “a que formalice alianzas con entidades del tercer sector y otras agencias gubernamentales”.

Finalmente, la gobernadora firmó el Proyecto de la Cámara 156, ahora la Ley 5-2026, de la autoría del representante por el Distrito 6, Ángel Morey Noble.

La medida deroga la Ley 209-2004 de la Corporación para la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas, al ser considerada como “inoficiosa”.

Con esta nueva ley, según la intención del representante, se busca dar por concluida la existencia de la Corporación para la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas, y transferir sus activos y bienes al Fondo General del Gobierno sin necesidad de procedimientos adicionales.