Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Agencias colaboran para buscar soluciones a problemática de casos de explotación sexual infantil

El representante José Aponte Hernández citó una mesa redonda para discutir el tema

24 de febrero de 2026 - 3:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A la derecha, el representante José Aponte Hernández. (Ramon "Tonito" Zayas)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

Representantes de agencias locales y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en San Juan se reunieron este martes para buscar soluciones a la problemática de casos de explotación infantil, con miras a que el esfuerzo resulte en la radicación de legislación.

“Quise tener la oportunidad de recibir de diferentes entes del Ejecutivo dónde ellos entienden que la Legislatura debe entrar a dar apoyo. Porque yo puedo radicar 20 proyectos de ley, pero posiblemente no atiendo la necesidad que ellos tienen como agencia para poder enfocar en ciertos sitios, y lo que una agencia necesita no necesariamente es lo que necesita la otra, así que quise recibir el insumo de ellos”, indicó el representante José Aponte Hernández, quien convocó la mesa redonda.

El encuentro contó con la participación de portavoces de los departamentos de Educación, Seguridad Pública, Familia, Justicia y Asuntos del Consumidor, así como HSI, la Oficina del Ombudsman, el Negociado de la Policía y el Puerto Rico Innovation & Technology Service.

Aponte Hernández detalló que, en el encuentro, los presentes acordaron someter recomendaciones puntuales de cómo atender este problema “para, entonces, de ahí programar otra reunión para seguir dándole pie, por decirlo así; atendiendo el asunto por diferentes lados”. El legislador del Partido Nuevo Progresista espera recibir el insumo de las agencias el jueves de la próxima semana.

De momento, no está definido qué podría incluir una nueva legislación sobre abuso sexual infantil, pero Aponte Hernández mencionó que, entre los aspectos discutidos, estuvo la necesidad de más campañas educativas y mayores herramientas de control parental.

En el encuentro, no se discutieron las medidas que han tomado otros países, como Australia, que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, con España moviéndose en la misma dirección. Sin embargo, Aponte Hernández no descartó que esta pueda ser una alternativa a considerarse a nivel local.

Precisamente, un compañero de su partido, el representante Jorge Navarro Suárez, radicó recientemente el Proyecto de la Cámara 1136, que propone “establecer los 16 años como la edad mínima para el acceso y uso de plataformas de redes sociales en Puerto Rico”. La medida fue referida inicialmente a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, pero luego pasó a manos de la Comisión de Asuntos del Consumidor.

La mesa redonda se da en medio de una avalancha de noticias relacionadas con maltrato y abuso sexual infantil. Uno de los casos más recientes fue el arresto de Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, de 22 años, acusado de delitos relacionados con explotación sexual infantil, en un caso que involucra a un menor de 7 años y el uso de la aplicación móvil TikTok.

Tags
Explotación infantilAbuso sexual contra menoresJosé Aponte Hernández
ACERCA DEL AUTOR
Génesis Ibarra Vázquez
Génesis Ibarra VázquezArrow Icon
Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
