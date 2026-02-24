Agencias colaboran para buscar soluciones a problemática de casos de explotación sexual infantil

Representantes de agencias locales y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en San Juan se reunieron este martes para buscar soluciones a la problemática de casos de explotación infantil, con miras a que el esfuerzo resulte en la radicación de legislación.

“Quise tener la oportunidad de recibir de diferentes entes del Ejecutivo dónde ellos entienden que la Legislatura debe entrar a dar apoyo. Porque yo puedo radicar 20 proyectos de ley, pero posiblemente no atiendo la necesidad que ellos tienen como agencia para poder enfocar en ciertos sitios, y lo que una agencia necesita no necesariamente es lo que necesita la otra, así que quise recibir el insumo de ellos”, indicó el representante José Aponte Hernández, quien convocó la mesa redonda.

El encuentro contó con la participación de portavoces de los departamentos de Educación, Seguridad Pública, Familia, Justicia y Asuntos del Consumidor, así como HSI, la Oficina del Ombudsman, el Negociado de la Policía y el Puerto Rico Innovation & Technology Service.

Aponte Hernández detalló que, en el encuentro, los presentes acordaron someter recomendaciones puntuales de cómo atender este problema “para, entonces, de ahí programar otra reunión para seguir dándole pie, por decirlo así; atendiendo el asunto por diferentes lados”. El legislador del Partido Nuevo Progresista espera recibir el insumo de las agencias el jueves de la próxima semana.

De momento, no está definido qué podría incluir una nueva legislación sobre abuso sexual infantil, pero Aponte Hernández mencionó que, entre los aspectos discutidos, estuvo la necesidad de más campañas educativas y mayores herramientas de control parental.

En el encuentro, no se discutieron las medidas que han tomado otros países, como Australia, que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, con España moviéndose en la misma dirección. Sin embargo, Aponte Hernández no descartó que esta pueda ser una alternativa a considerarse a nivel local.