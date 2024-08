“Aquí estamos perdiendo como país”: estudio de la contralora advierte sobre el costo millonario de las demandas de empleados contra el gobierno

“Ya el año que viene hay un cambio de gobierno, y la realidad es que, por lo general, esto le cuesta al gobierno. Antes costaba muchísimo más, pero lo cierto es que hay mucha demanda que está paralizada por la Ley Promesa . La gente, a veces, no se da cuenta de que todas estas cosas (discrimen político-partidista) le cuestan dinero al fisco ”, insistió la contralora Yesmín Valdivieso , en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

La Oficina del Contralor preparó un estudio –el primero desde 2010–, en el que examinó las tres ramas de gobierno: Ejecutiva –que segregó en dos partes, 81 agencias y 68 corporaciones públicas–, Judicial y Legislativa. En el Poder Judicial, no se encontró ninguna demanda. Mientras, la entidad fiscalizadora se apresta a publicar el informe sobre la Asamblea Legislativa.

Del mismo modo, se identificaron 25 demandas detenidas con reclamaciones que ascendían a $19,070,400 contra agencias. Dentro de ese grupo, 14 reclamaciones, que suman $12.5 millones, estaban detenidas por la Ley Promesa, precisó De Jesús Colón, mientras “otras dos demandas por $1.2 millones están detenidas por razones administrativas y nueve por “razones no especificadas”.

Educación lidera las demandas

“Todos son recursos que no llegan al salón de clases. Duele que nuestros niños y niñas no reciban la calidad de la educación. No solamente por cuestiones administrativas, pero también por cuestiones de mal uso de fondos, como están indicando todos estos señalamientos”, señaló la exdecana de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR Palmira Ríos González.