Una manifestación que se llevó a cabo esta mañana en la residencia del suegro de la comisionada residente, Jenniffer González, por una construcción en un mangle en el área de La Parguera, en Lajas, culminó en el arresto de varios de los asistentes.

Un informe policial detalló que, durante la tarde, se arrestaron unas cinco personas, tres hombres y dos mujeres, por causar daños a la propiedad y por agredir a agentes del orden público.

Los arrestados fueron llevados al cuartel de la Policía en Lajas.

Según la Policía, la manifestación era liderada por el ambientalista Eliezer Molina Pérez, quien llegó acompañado de varias personas.

“Estos Policías están haciendo algo ilegal, estos son bienes públicos... no puede haber una querella de parte del dueño de la propiedad porque esto es una reserva natural”, denunció Molina Pérez en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

PUBLICIDAD

Posted by Eliezer Molina on Sunday, July 9, 2023

Por su parte, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, dijo a través de declaraciones que, al momento, “los casos activos en La Parguera se están gestionado a través de procedimientos legales y administrativos”.

“No podemos perder de perspectiva que La Parguera es una hermosa reserva natural, hogar de una biodiversidad impresionante y reconocida por su bioluminiscencia única. Sus manglares y arrecifes de coral forman un ecosistema frágil que merece nuestra completa protección y respeto.Como pueblo debemos mantener el compromiso inquebrantable de conservar y proteger nuestros recursos naturales. Recordemos que amar la naturaleza es gratis, destruirla resulta caro”, expresó Rodríguez Vega en dichas declaraciones.

Anteriormente, un informe del DRNA al que El Nuevo Día tuvo acceso, reveló que la construcción de este “tablado y terraza” provocó daños ilegales en la flora de la reserva natural.

“Todos los mangles rojos (Rhizopora mangle) y mangles negros (Avicennia germinans) cercanos al tablado fueron cortados a su tronco o podados indebidamente por sus raíces superficiales o ramas primarias. Las ramas, raíces y troncos recientemente cortados se observaron a solo pies de la construcción del tablado entre las raíces de otros manglares cercanos”, lee el informe redactado por el biólogo Joshua Morel Matos.

El documento fue emitido en junio, y precisó que el biólogo acudió a la zona junto al vigilante Juan C. Banchs Cedeño, en respuesta a una querella presentada previamente.

Luego de que este medio le solicitara una reacción en ese momento, la comisionada residente se limitó a afirmar que “no me corresponde a mí hacer declaraciones sobre propiedades que no me pertenecen. Yo no hago declaraciones sobre terceros”.

PUBLICIDAD

El informe técnico de la agencia, que resalta que la construcción en la propiedad se completó “ilegalmente” y “sin permiso y/o concesión por parte del DRNA”, enumera el impacto que la tala de mangle tendría sobre el ecosistema marítimo terrestre. Por ejemplo, se detalla que los daños limitarían el crecimiento de la flora necesaria para proteger los humedales y bosques de mangle, al tiempo que aporta a “destruir y/o inestabilizar barreras naturales de la zona marítimo terrestre”.

“La distancia de la instalación de esos pilotes al bosque de mangle afectará las raíces de manglares cercanos y limitará su crecimiento, sus funciones, la expansión del bosque en general y hasta causar la muerte de varios de estos manglares antiguos”, subraya el documento.