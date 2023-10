La empresa Puerto Rico Ferry implementará, a partir del 8 de octubre, una nueva política de transferencia de boletos que permitirá a los pasajeros acceder a aquellos no utilizados para los viajes entre Ceiba y las islas municipios de Vieques y Culebra que estaban previamente agotados.

Así lo confirmaron este jueves la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, y el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto, mediante declaraciones escritas.

La reglamentación, indicaron los funcionarios, permitirá que todas las personas con boletos puedan transferirlos hasta cuatro horas antes de la salida programada.

Menéndez Agosto explicó que “cualquier persona que no transfiera sus boletos en el tiempo establecido y no lo utilice, no recibirá reembolso, según la nueva reglamentación”. Agregó que los boletos se podrán transferir solamente una vez.

Por su parte, Vélez Vega expresó que con esta nueva flexibilidad en la transferencia de boletos permitirá maximizar cada viaje de las embarcaciones que ofrecen servicios entre Ceiba y las islas municipios.

Agentes del Negociado de la Policía atendieron, el 16 de septiembre, un incidente en el que un equipo de baloncesto de categorías menores intentó abordar una lancha que zarparía rumbo a Vieques a la 1:00 de la tarde tras resaltar que el navío tenía asientos vacíos. El equipo, y los padres, tenían boletos para el viaje programado para las 4:00 p.m., pero el capitán de la lancha, en princpio, se negó a permitir que los menores y sus padres abordaran al indicar que todos los boletos estaban vendidos.

El capitán del barco, en última instancia, reconoció que habían 40 asientos disponibles y permitió al equipo y a sus padres que abordaran. Sin embargo, en ese momento, ATI sostuvo, mediante declaraciones escritas, que los jugadores y sus padres no tenían boletos, situación que fue desmentida por la Policía.

Será a través de www.puertoricoferry.com, en las boleterías o en la aplicación City Experiences donde los pasajeros puedan transferir sus boletos.