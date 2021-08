El número de casos de COVID-19 reportados en escuelas públicas desde que inició el semestre escolar se elevó ayer a por lo menos 293, de los cuales 209 positivos corresponden a estudiantes y 84 a empleados y contratistas.

El Departamento de Educación sostuvo en declaraciones a este medio que los 209 casos de estudiantes representan un .12% de los 172,000 alumnos que se han presentado de forma presencial en las escuelas, que a su vez representan un 66% de la matrícula total. Mientras, los 84 casos de empleados y contratistas representan un .23% de un total de 36,100.

Asimismo, del total de contagios, precisó que unos 106 corresponden a personas vacunadas contra el COVID-19 y 187 no vacunados. La agencia no informó sobre el estado de salud, pero aseguró que los casos no responden a brotes dentro de los planteles y que la mayoría corresponden a contagios familiares.

Entre los contagios de estudiantes, 168 son menores de 12 años, para los cuales no hay todavía una vacuna autorizada, mientras que 41 son mayores de 12 años, que por requisito de Educación deben estar vacunados contra el coronavirus.

Según datos provistos por Educación a El Nuevo Día, un 0.3% de los alumnos no se ha vacunado por excepción religiosa, mientras que un 0.7% no se ha vacunado por excepción médica. La información provista se desprende de los informes diarios que completa el personal de las escuelas, con datos hasta este lunes, 30 de agosto, al mediodía.

En sus recomendaciones más recientes tanto al secretario de Salud, Carlos Mellado, como al gobernador Pedro Pierluisi, la Coalición Científica apoyó el que en el entorno comunitario de las escuelas se exija vacunación a quien cualifique para vacunación, lo que incluye tanto a empleados y maestros, como a los familiares en contacto con los niños y los miembros de sus unidades familiares.

Ayer, Mellado anunció que enmendó las Guías para la prevención de COVID-19 en las escuelas de kínder a duodécimo grado para, entre otros cambios, establecer que en caso de contacto con un caso positivo al virus -sea un estudiante o personal del centro educativo- debe hacer cuarentena.

En un aparte con El Nuevo Día, Mellado precisó que si se trata de una persona vacunada que haya tenido contacto con otra contagiada deberá guardar cuarentena por cinco días y luego hacerse la prueba para saber si fue contagiado. Si la persona no está vacunada, debe hacer cuarentena por siete días, indicó el secretario en una conferencia de prensa junto al gobernador en la que se dieron a conocer medidas más restrictivas para atajar el alza en los contagios con COVID-19.

“Lo que se busca es clarificar qué es lo que se va a hacer cuando se detecten contagios y brotes en la propia escuela”, agregó, por su parte, el gobernador.

La modificación a la guía entra en vigor de manera inmediata. Las guías son el mecanismo establecido por el gobierno para evitar contagios en las escuelas públicas y colegios privados. Sin embargo, cada director escolar puede establecer parámetros más rigurosos en cada plantel escolar.

Mellado indicó que ya comenzaron a hacer pruebas aleatorias para detectar COVID-19 en los colegios privados, que iniciaron clases antes que el sistema público.

“Se hicieron 2,955 pruebas, de las cuales seis estudiantes salieron positivos. Ese es un número bastante bajito dentro del muestreo que se hizo. Esta semana empezamos a hacer las pruebas en las escuelas públicas”, señaló Mellado.

El secretario destacó que ahora la guía enfatiza en promover que sean los maestros los que roten por los salones y no los estudiantes. Asimismo, prohíbe las actividades deportivas y extracurriculares en lugares con niveles altos o sustanciales de transmisión comunitaria, se informó en comunicado de prensa.

Mellado recalcó que en algún momento se reportarán contagios con COVID-19 entre menores de edad. Agregó que también pueden haber brotes en las escuelas, pero “lo importante es que lo identifiquemos a tiempo”.

“La exhortación a todo padre es que protejan a todos los niños para que puedan continuar en las escuelas”, destacó.