Avanza la reparación del Superacueducto en Manatí: “Estimamos completar los trabajos durante el día de hoy”

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) estimó que, si no surgen contratiempos, la reparación en la línea principal de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto, en Manatí, podría concluir hoy.

Así lo reafirmó el presidente ejecutivo de la AAA, ingeniero Luis Reinaldo González Delgado, quien informó que los trabajos continúan según el plan de trabajo establecido por la corporación pública.

“Hemos avanzado en el proceso de reparación y estimamos completar los trabajos durante el día de hoy, de no surgir imprevistos. Agradecemos la labor incansable de todos los trabajadores de la Autoridad que han estado en el lugar día y noche, demostrando su compromiso con nuestros abonados”, dijo.

En un comunicado de prensa, la corporación pública detalló que ayer, miércoles, se completó el proceso de vaciado y secado de la línea, lo que permitió iniciar la fase de soldadura del tubo afectado. La primera etapa —que atiende directamente el área de la avería— fue completada en horas de la madrugada de hoy.

Actualmente, los trabajos se concentran en la soldadura de la junta completa alrededor del tubo, una segunda etapa que representa la más compleja del proceso, por el nivel de precisión técnica que requiere.

Ante la situación que afecta el suplido de agua en varios municipios, la AAA indicó que mantiene comunicación y coordinación constante con los alcaldes de los ayuntamientos impactados y con las agencias estatales que colaboran en las gestiones.

En unas declaraciones oficiales recientes, la AAA confirmó que la cantidad de clientes afectados fluctúa entre 165,000 y 168,000.