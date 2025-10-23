Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de octubre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Avanza la reparación del Superacueducto en Manatí: “Estimamos completar los trabajos durante el día de hoy”

Actualmente, se concentran en la soldadura de la junta completa alrededor del tubo, informó la AAA

23 de octubre de 2025 - 10:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La zona donde la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lleva a cabo trabajos de reparación. (Carlos Rivera Giusti)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) estimó que, si no surgen contratiempos, la reparación en la línea principal de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto, en Manatí, podría concluir hoy.

RELACIONADAS

Así lo reafirmó el presidente ejecutivo de la AAA, ingeniero Luis Reinaldo González Delgado, quien informó que los trabajos continúan según el plan de trabajo establecido por la corporación pública.

“Hemos avanzado en el proceso de reparación y estimamos completar los trabajos durante el día de hoy, de no surgir imprevistos. Agradecemos la labor incansable de todos los trabajadores de la Autoridad que han estado en el lugar día y noche, demostrando su compromiso con nuestros abonados”, dijo.

En un comunicado de prensa, la corporación pública detalló que ayer, miércoles, se completó el proceso de vaciado y secado de la línea, lo que permitió iniciar la fase de soldadura del tubo afectado. La primera etapa —que atiende directamente el área de la avería— fue completada en horas de la madrugada de hoy.

El miércoles, los trabajos que realiza la AAA para reparar la rotura del Superacueducto en un punto en Manatí, continuaban a todo vapor para lograr restaurar el servicio a los miles de abonados afectados.La gobernadora Jenniffer González llegó hasta la zona para supervisar los trabajos de reparación en el punto de ruptura del Superacueducto. Aunque han surgido retrasos, la AAA mantiene el estimado de que requerirá 48 horas de trabajo y que comenzará a reanudar mañana, jueves el servicio de agua potable a través del Superacueducto.
1 / 16 | Segundo día: así van los trabajos de reparación del Superacueducto en Manatí. El miércoles, los trabajos que realiza la AAA para reparar la rotura del Superacueducto en un punto en Manatí, continuaban a todo vapor para lograr restaurar el servicio a los miles de abonados afectados. - Carlos Rivera Giusti

Actualmente, los trabajos se concentran en la soldadura de la junta completa alrededor del tubo, una segunda etapa que representa la más compleja del proceso, por el nivel de precisión técnica que requiere.

Ante la situación que afecta el suplido de agua en varios municipios, la AAA indicó que mantiene comunicación y coordinación constante con los alcaldes de los ayuntamientos impactados y con las agencias estatales que colaboran en las gestiones.

En unas declaraciones oficiales recientes, la AAA confirmó que la cantidad de clientes afectados fluctúa entre 165,000 y 168,000.

Los municipios impactados son: Manatí, Vega Baja, Barceloneta, Morovis, Caguas, Gurabo, Juncos, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón y Guaynabo. También se verán afectados sectores de San Juan y Aguas Buenas.

Tags
Breaking NewsManatíAAAagua potabletrabajo
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: