El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, anunció hoy, jueves, que su agencia le pedirá al Departamento de Justicia federal toda la evidencia que ha recopilado por corrupción gubernamental para determinar si a nivel estatal procede someter un conflicto judicial.

Su anuncio se da después de que la Fiscalía federal radicó cargos criminales contra el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, y Radamés Benítez Cardona, ayudante ejecutivo del alcalde de Trujillo Alto José Luis Cruz Cruz, por un presunto patrón de corrupción pública.

“En el día de hoy, cursé una solicitud a la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico, con quienes mantenemos comunicación y colaboración constante, a los efectos de que compartan con el Departamento de Justicia de Puerto Rico la evidencia que nos permita procesar los delitos que pudieron haber cometido en la jurisdicción estatal los alcaldes y otros funcionarios arrestados hoy y en días recientes”, indicó Emanuelli en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Según el funcionario, el protocolo de Justicia a nivel local es evaluar los casos por corrupción que somete el gobierno federal para luego determinar si procede o no la radicación de cargos en la esfera estatal.

“El Departamento de Justicia de Puerto Rico examina si procede la radicación de cargos criminales a nivel local con relación a las investigaciones por corrupción que iniciaron las autoridades federales hace varios años”, justificó el secretario.

Al tiempo, aseguró que su agencia mantiene en desarrollo “múltiples investigaciones”, que están a cargo de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor.

“Este año hemos realizado 24 investigaciones, de las cuales hemos emitido siete referidos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, que incluyen alcaldes, exalcaldes y otros funcionarios de distintos partidos políticos. Actualmente, en el Departamento de Justicia hay más de una decena de investigaciones adicionales en proceso”, señaló Emanuelli sin precisar el momento en que completarían las pesquisas para radicar cargos.

Por su parte, el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow, explicó que los arrestos de esta madrugada se suman al mismo esquema de corrupción por el que se declaró culpable el exalcalde de Cataño Félix “el Cano” Delgado Montalvo.

Fuentes de El Nuevo Día indicaron que el objetivo de la fiscalía federal es ir contra alcaldes y exalcaldes que supuestamente recibieron sobornos o accedieron a la otorgación de contratos ilegales con la compañía Waste Collection Corp. y J.R. Asphalt Inc.

De hecho, el jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González, indicó en conferencia de prensa que los arrestos a funcionarios públicos por corrupción “a penas comienzan”.

“Ustedes me van conociendo poco a poco y se dan cuenta que soy de pocas palabras. He dicho que la corrupción es una prioridad para mi oficina. Los casos toman tiempo y saldrán cuando estén listos. [...] Nuestro trabajo no ha culminado”, señaló González.