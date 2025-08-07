DRNA alerta sobre playas no aptas para bañistas este fin de semana

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) alertó que varias playas en siete municipios no están aptas para bañistas debido a altos niveles de enterococos (un tipo de bacteria), según las muestras tomadas entre el 4 y 5 de agosto.

“A base de los resultados de las muestras realizadas entre el 4 y 5 de agosto en las playas que son parte del Programa de Playas del DRNA estas playas exceden el ‘Beach Action Value’ para el parámetro de enterococos”, señaló la agencia mediante una publicación en su cuenta de Facebook.

La agencia indicó que las siguientes playas no están aptas para bañistas:

Balneario Manuel Nolo Morales , en Dorado

, en Dorado Balneario Punta Salinas , en Toa Baja

, en Toa Baja Playa Guayanés , en Yabucoa

, en Yabucoa El muelle de Arecibo , en Arecibo

, en Arecibo Playa Vacía Talega , en Loíza

, en Loíza Balneario Punta Santiago , Humacao

, Humacao Tropical Beach, en Naguabo

Los enterococos son bacterias que pueden provocar diversas infecciones como la endocarditis, infecciones urinarias e intraabdominales, prostatitis y celulitis, además de infectar heridas abiertas en la piel.

El DRNA alertó a las personas a mantenerse alejadas de cuerpos de agua luego de eventos de lluvia (por lo menos 24 horas después de culminar la lluvia) pues en ese periodo es más probable la acumulación y el desarrollo de bacterias nocivas a la salud.

PUBLICIDAD

Se espera que este fin de semana miles de personas acudan a las playas luego que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que la ola de calor que afecta a la isla continuará este fin de semana. La agencia espera temperaturas máximas que oscilan entre los altos 80 y los bajos 90 grados Fahrenheit (°F), y un índice de calor superior a los 100 °F.

El SNM indicó, sin embargo, que las condiciones costeras permanecerán tranquilas durante el fin de semana, con un riesgo bajo de corrientes marinas.

1 / 20 | Conoce 10 playas en las que puedes bucear y disfrutar de la vida marina de Puerto Rico. La Isla de Ratones es rica en su biodiversidad marítima y terrestre, por lo que es un lugar perfecto para una gran experiencia de snorkeling y para los que disfrutan de observar y tomar fotos de fauna. - Isabel Ferré Sadurní

No obstante, a partir del sábado, y durante el fin de semana, el riesgo de corrientes marinas podría aumentar a moderado, por lo que los bañistas deben ejercer precaución.