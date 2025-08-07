Opinión
7 de agosto de 2025
86°aguaceros
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

DRNA alerta sobre playas no aptas para bañistas este fin de semana

Ante la racha de calor que continúa registrándose en la isla, la agencia exhortó a los bañistas a verificar cuáles playas son seguras para visitar

7 de agosto de 2025 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Balneario Manuel Nolo Morales del municipio de Dorado, el cual es administrado por Parques Nacionales, es una de las playas no aptas para bañistas durante este próximo fin de semana. (Carlos Giusti/Staff)
Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) alertó que varias playas en siete municipios no están aptas para bañistas debido a altos niveles de enterococos (un tipo de bacteria), según las muestras tomadas entre el 4 y 5 de agosto.

RELACIONADAS

“A base de los resultados de las muestras realizadas entre el 4 y 5 de agosto en las playas que son parte del Programa de Playas del DRNA estas playas exceden el ‘Beach Action Value’ para el parámetro de enterococos”, señaló la agencia mediante una publicación en su cuenta de Facebook.

La agencia indicó que las siguientes playas no están aptas para bañistas:

  • Balneario Manuel Nolo Morales, en Dorado
  • Balneario Punta Salinas, en Toa Baja
  • Playa Guayanés, en Yabucoa
  • El muelle de Arecibo, en Arecibo
  • Playa Vacía Talega, en Loíza
  • Balneario Punta Santiago, Humacao
  • Tropical Beach, en Naguabo

Los enterococos son bacterias que pueden provocar diversas infecciones como la endocarditis, infecciones urinarias e intraabdominales, prostatitis y celulitis, además de infectar heridas abiertas en la piel.

El DRNA alertó a las personas a mantenerse alejadas de cuerpos de agua luego de eventos de lluvia (por lo menos 24 horas después de culminar la lluvia) pues en ese periodo es más probable la acumulación y el desarrollo de bacterias nocivas a la salud.

Se espera que este fin de semana miles de personas acudan a las playas luego que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que la ola de calor que afecta a la isla continuará este fin de semana. La agencia espera temperaturas máximas que oscilan entre los altos 80 y los bajos 90 grados Fahrenheit (°F), y un índice de calor superior a los 100 °F.

El SNM indicó, sin embargo, que las condiciones costeras permanecerán tranquilas durante el fin de semana, con un riesgo bajo de corrientes marinas.

No obstante, a partir del sábado, y durante el fin de semana, el riesgo de corrientes marinas podría aumentar a moderado, por lo que los bañistas deben ejercer precaución.

La agencia federal recomendó, además, a verificar el portal oficial del DRNA para monitorear el estado de las playas antes de visitarlas. También, recomendó evitar nadar en estas zonas y considerar otras opciones para un pasadía.

Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
