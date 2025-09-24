Opinión
Suscriptores
24 de septiembre de 2025
79°nubes dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

DRNA demarcará zonas de tortugas y otras especies en playa de Arroyo escenario de maniobras militares

El subsecretario Nelson Cruz informó, además, que se hará un recogido de basura en la zona de El Faro

24 de septiembre de 2025 - 7:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las prácticas militares en la playa El Faro, en Arroyo, son prácticamente de desembarco, según el subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Nelson Cruz. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Aunque descartó daños en la playa El Faro, en Arroyo, a consecuencia de las maniobras que la Infantería de Marina de Estados Unidos realiza allí hace ya varias semanas, el subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Nelson Cruz, informó este martes que, como medida preventiva, personal de la agencia acudirá al área hoy, miércoles, para demarcar físicamente las zonas de anidamiento de tortugas marinas y hábitats de reproducción de otras especies endémicas y migratorias.

RELACIONADAS

“Identificamos dos charcas o dos ‘wetlands’ (humedales) que son, al día de hoy, hábitat de reproducción de especies migratorias y algunas otras especies endémicas. Esas dos áreas están allí. Como ha llovido y se espera que llueva, lo que vamos a hacer en el día de mañana (miércoles) es delinear. Lo que vamos a poner son unas cintas, como cuando hay anidaje de tortugas, que uno marca con una cinta en el hueco donde está... porque el humedal creció. Vamos a marcarla de manera física”, precisó.

En entrevista con El Nuevo Día, Cruz indicó que, en agosto, previo a que comenzaran los ejercicios militares en la isla, hubo una reunión del grupo con personal del Departamento de Seguridad Pública y el DRNA. Allí, dijo, se habló de las áreas protegidas en la playa El Faro.

Según el funcionario, la Infantería de Marina ya tenía tanto las zonas de anidamiento como las charcas identificadas por coordenadas (GPS), pero ahora se les demarcarán físicamente. Añadió que, diariamente, oficiales del Cuerpo de Vigilantes del DRNA monitorean la zona para evitar impactos al área protegida.

“Y, cuando ellos (militares) están operando, tenemos dos embarcaciones, a ambos extremos de la bahía, en este caso de la bahía de la playa El Faro. Y, cuando estas embarcaciones entran, no se permite que nadie entre en el perímetro y, en el arco de arriba, están las embarcaciones de FURA (Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía). Ellos son los que cierran el arco. Ellos, mientras van desembarcando y salen, nuevamente se abre la bahía para el disfrute de cualquier nauta privado, recreativo o cualquier pescador”, agregó.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron a principios de septiembre que llevarían a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico.El pasado 5 de septiembre, el área del histórico Faro de Arroyo se convirtió en un campo de operaciones militares, con entrenamientos y maniobras aéreas lideradas por la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de la Marina de Estados Unidos, junto a la Guardia Nacional de Puerto Rico. La escalada militar surge luego que el gobierno de Estados Unidos denunció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, forma parte de un esquema de narcotráfico, según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro, con supuestos vínculos al Cartel de los Soles y la organización criminal el Tren de Aragua.
1 / 22 | Siguen los ejercicios militares: imágenes de entrenamientos en la costa de Arroyo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron a principios de septiembre que llevarían a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico. - Xavier Araújo

Cruz también informó que el jueves “unos militares” realizarán un recogido de basura en la playa El Faro, que será complementado con recursos humanos y equipo del DRNA y del Municipio de Arroyo.

“Pero va a ser un esfuerzo de una limpieza de playa manual, no con equipo pesado, porque hay áreas (en las) que hay vegetación, material vegetativo, porque es característico de la zona. No hay por qué limpiarla, porque eso, entonces, alteraría todo lo que es el ecosistema de la zona. Lo que sí es que vamos a meternos a la mano, como hacemos, a veces, con las campañas que hacemos con los Boys Scouts”, indicó.

Para el biólogo Humberto Figueroa, de la Reserva Natural Humedal Punta Tuna, en Maunabo, “lo importante” es que, previo a cualquier maniobra, se verifique que no haya nidos de tortugas en el área.

“Ha habido comunicación todo el tiempo con relación a esta práctica”, manifestó.

Por otro lado, Cruz reconoció que no tienen control ni vigilancia alguna sobre las maniobras que los militares también realizan en la pista del aeropuerto regional José Aponte de la Torre, en Ceiba, que fue parte de la antigua base naval Roosevelt Roads.

Tags
MilitaresArroyoDRNATortugas marinasMarines
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Noticias
