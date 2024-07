DTOP mejorará plataforma del Cesco Digital para pagos y educará más sobre la renovación del marbete electrónico

“Una de las críticas principales es el problema que, a veces, tiene la población para pagar cuando hay una deuda de AutoExpreso y no pueden, a consecuencia de eso, sacar el marbete. Nos están indicando que ahora, a través del Cesco (Centro de Servicios al Conductor) Digital, en julio, se va a implementar una manera en que las personas puedan pagar cuando tienen ese problema de que deben 15 centavos, 60 centavos”, dijo García Feliciano.

“Si lo comparamos a años anteriores, estamos bien parecidos y, en muchas áreas, mejor que lo que estábamos antes de que fuera marbete digital. Se habló del proceso que se está haciendo con los centros de inspección para que ellos también ayuden a las personas mayores que llegan a renovar, porque algunas personas no saben utilizar Cesco Digital”, expresó.

Policía rendirá cuentas

“Hay cierto nivel de discrepancia entre qué tecnología tiene la Policía para detectar a la persona que no tiene marbete versus aquellos que, sencillamente, deciden violentar la ley y no sacar nunca el marbete porque no van por una vía estatal”, detalló García Feliciano.