Proyecto Plenitud recauda fondos mientras enfrenta el enorme desafío de los recortes federales

Sabía, no obstante, que, como se dice en Puerto Rico, el que mucho abarca, poco aprieta. Comprendió que tenía que ser un cambio a escala. “A una escala mayor, era difícil hacer un cambio sistémico, pero me motivó ser agente de cambio a un nivel que sea posible, que yo pueda cambiar mi vida mientras cambio otras vidas en el proceso” , recuerda.

Los recortes precarizan las condiciones de operación de Plenitud, y le obligarán a reducir o recortar algunas de sus iniciativas, pero no amenazan la viabilidad como tal del proyecto . “Tenemos el compromiso de continuar”, dijo Paoli Garrido.

Con la campaña de recaudación de fondos, la meta es reunir $30,000 para finales de junio. Esta semana, la página de la entidad reflejaba que no habían alcanzado ni el 10% de esa meta.

A pesar de los desafíos, Paoli Garrido mira con alegría, satisfacción y orgullo lo logrado por unos cuantos soñadores en las montañas de Las Marías. “Siento una satisfacción de poder servirle a los demás. Eso como que trae un tipo de riqueza que no es material, pero sí un tipo de riqueza que me motiva a día a día seguir. Siento esperanza, siento que es posible esta alternativa de vida poniendo a los demás en el centro y no solamente a uno mismo. Da satisfacción”, manifestó.