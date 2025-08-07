Opinión
7 de agosto de 2025
80°despejado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Recinto de Río Piedras de la UPR atrasa el inicio del nuevo semestre

La administración universitaria recordó que el itinerario está sujeto a cambios sin previo aviso

7 de agosto de 2025 - 10:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Oficina de la Rectora de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, anunció varios cambios al calendario del primer semestre del año académico 2025-2026. (Ramon "Tonito" Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico atrasó el inicio del nuevo semestre para el 18 de agosto, según constató mediante la publicación de un nuevo calendario académico.

En principio, el nuevo semestre estaba pautado para iniciar el 12 de agosto. De momento, la institución no ofreció una explicación sobre el retraso en el comienzo de clases.

El nuevo calendario sostiene que el 12 de agosto ahora será la fecha límite para pagar la matrícula o el primer plazo de prórroga.

“La fecha límite para pagar la matrícula o el primer plazo de prórroga a través de la plataforma MiUPI es hasta las 3:00 p.m. del 12 de agosto, o de forma presencial hasta las 3:30 p.m. en la Oficina de Recaudaciones", indicó el recinto en el calendario.

También, del 13 al 15 de agosto, en horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., se realizará la matrícula en línea de estudiantes que no hicieron la prematricula, mientras que el 18 de agosto comienzan las clases diurnas y nocturnas en el recinto.

El 23 de agosto, por otro lado, comenzarán las clases de los cursos sabatinos.

Del 18 al 25 de agosto, se realizará el periodo de cambios al programa matriculado, en horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., con un reembolso del 100% en cambios o eliminación de cursos.

Con birretes decorados con palabras de ilusión por el futuro, más de 2,300 estudiantes se graduaron en la ceremonia de la Centésima Vigésima Colación de Grados del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).La ceremonia se realizó en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, en Hato Rey, donde participaron miles de estudiantes, incluyendo el universitario Gabriel Gerónimo López con su hijo Gabriel Matías Gerónimo Díaz .La facultad con más candidatos a graduación fue la de Ciencias Sociales (515), seguida por Ciencias Naturales (479) y Humanidades (340).
1 / 13 | Sonrisas y orgullo boricua: así fue la graduación de la UPR de Río Piedras. Con birretes decorados con palabras de ilusión por el futuro, más de 2,300 estudiantes se graduaron en la ceremonia de la Centésima Vigésima Colación de Grados del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR). - Ramon "Tonito" Zayas

“La o el estudiante que elimine todos sus cursos no quedará oficialmente matriculado. Si le interesa continuar estudios para la próxima sesión académica deberá radicar una solicitud de readmisión en la fecha límite”, indica la comunicación.

Asimismo, el 26 de agosto, la UPRRP anunció que será el periodo de segunda cancelación de matrícula.

Mientras, del 1 al 22 de septiembre será el periodo para que los profesores sometan el Informe de Censo de Asistencia a través del portal NEXT.

El 28 de agosto será la fecha límite para radicar la solicitud de revisión de progreso académico en el Decanato de Estudiantes.

Finalizando el semestre, los cambios anunciados fueron el final de clases de cursos sabatinos para el 29 de noviembre, mientras que el 9 de diciembre será el último día de clases en el recinto y el último día para bajas totales.

El 6 de diciembre serán los exámenes finales de los cursos sabatinos, mientras que del 10 al 16 de diciembre será el periodo de exámenes finales en todo el recinto.

Así respondió Zayira Jordán Conde a quienes dicen que la política partidista influyó en su selección como presidenta de la UPR

Así respondió Zayira Jordán Conde a quienes dicen que la política partidista influyó en su selección como presidenta de la UPR

La funcionaria se convirtió el 1 de julio en la primera mujer en asumir la dirección en propiedad de la universidad del Estado.

Para los estudiantes de programas graduados, el 11 de diciembre será el último día para defender su tesis y disertaciones.

El 19 de diciembre vence el periodo para que los profesores entreguen electrónicamente los informes de calificaciones finales del primer semestre del año académico y para remover “incompletos” del segundo semestre.

Finalmente, la UPRRP anunció que, a partir del 23 de diciembre de 2025, hasta el 4 de enero de 2026, se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura del campus.

