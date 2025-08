“La universidad nos devuelve la voz, pero no una voz decorativa. Una voz que interroga, escucha, que articula, que crea”, agregó el confinado, quien dirigió palabras que emocionaron hasta las lágrimas al secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera , por ser aliado del programa.

“Ustedes representan nuestra institución. Esa se convierte en su alma mater. Esta será su casa, y la mancha de gallos y jerezanas la llevarán hasta el día que no existan en la parte terrenal. Somos orgullosos. Venimos, independientemente de las circunstancias como llegamos. A lo mejor no llegamos por la primera puerta, pero llegamos por la segunda. Lo importante no es cómo se entra, es cómo se sale”, subrayó Díaz Urbina.