El regreso de Artemis II, una boda y los 60 de Tita Guerrero: lo más visto del fin de semana

Comienza una nueva semana y es necesario estar informado sobre los hechos que acontecieron en el país durante los pasados días: del regreso de la misión Artemis II hasta una boda de ensueño capturaron la atención de la audiencia de El Nuevo Día desde el viernes.

Otros temas que figuraron entre los más vistos son los 60 años de la animadora Tita Guerrero, así como los hechos tras el asesinato de un policía en Ponce.

Aquí te damos más detalles:

El astronauta estadounidense Victor Glover, piloto de la misión Artemis II de la NASA, compartió un mensaje profundamente reflexivo dirigido a toda la humanidad mientras la histórica misión se prepara para llevar nuevamente a astronautas a la órbita de la Luna.

Durante una intervención pública compartida en las redes sociales de la NASA, el astronauta aclaró que no tenía un discurso preparado. Sin embargo, la experiencia de observar el planeta desde la distancia lo llevó a compartir una reflexión espontánea sobre el lugar que ocupa la humanidad en el cosmos.

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“Creo que estas conmemoraciones son importantes. Y como estamos tan lejos de la Tierra y observando la belleza de la creación, una de las perspectivas personales realmente importantes que tengo aquí arriba es que realmente puedo ver a la Tierra como una sola cosa”, expresó Glover.

1 / 8 | Artemis II sale del lado oscuro de la Luna: las fotos desde la nave. La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones. - The Associated Press 1 / 8 Artemis II sale del lado oscuro de la Luna: las fotos desde la nave La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones. The Associated Press Compartir

Los astronautas de Artemis II regresaron de la Luna con un espectacular amerizaje en el Pacífico el viernes, poniendo fin al primer viaje lunar de la humanidad en más de medio siglo.

Fue un regreso triunfal para la tripulación de cuatro personas, cuyo sobrevuelo lunar, que batió récords, reveló no solo amplias zonas de la cara oculta de la Luna —nunca antes vistas por el ojo humano— sino también un eclipse solar total.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen entraron en la atmósfera viajando a Mach 33 —33 veces la velocidad del sonido.

1 / 29 | Así fue el regreso de la cápsula Orion a la Tierra . El piloto de la misión Artemis II, Víctor Glover desciende del helicóptero de recuperación en un buque de la Marina, en el Pacífico frente a la costa de California. - NASA 1 / 29 Así fue el regreso de la cápsula Orion a la Tierra El piloto de la misión Artemis II, Víctor Glover desciende del helicóptero de recuperación en un buque de la Marina, en el Pacífico frente a la costa de California. NASA Compartir

El pasado mes de diciembre, una gran celebración del amor palpitó en el Fairmont Hotel San Juan en Puerto Rico, cuando compartieron entre familiares, amigos y estrellas latinas, que se habían comprometido.

El abogado texano y la radióloga puertorriqueña comenzaron a escribir su historia de amor hace un año.

Ambos volvieron a creer en el amor, confiar y comenzar un romance que surgió a primera vista.

1 / 49 | Una boda de ensueño: En exclusiva las fotos del enlace de la Dra. Elena Álvarez-Westwood y el abogado Thomas J. Henry . El pasado mes de diciembre, una gran celebración del amor palpitó en el Fairmont Hotel San Juan en Puerto Rico, cuando compartieron entre familiares, amigos y estrellas latinas, que se habían comprometido. - Suministrada 1 / 49 Una boda de ensueño: En exclusiva las fotos del enlace de la Dra. Elena Álvarez-Westwood y el abogado Thomas J. Henry El pasado mes de diciembre, una gran celebración del amor palpitó en el Fairmont Hotel San Juan en Puerto Rico, cuando compartieron entre familiares, amigos y estrellas latinas, que se habían comprometido. Suministrada Compartir

Hablar de Tita Guerrero es hablar de una auténtica “caja de sorpresas”. A lo largo de tres décadas y media, esta artista ha logrado dominar con la misma maestría el baile, la actuación dramática y la comedia, convirtiéndose en una figura imprescindible del entretenimiento puertorriqueño.

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La risa de la presentadora no es casualidad; es una herencia. Inspirada por la chispa de su madre, quien encantaba a todos en las fiestas con sus chistes, Guerrero transformó ese deseo infantil de hacer feliz a la gente en una exitosa carrera profesional en las tablas y la pantalla.

Desde sus inicios como bailarina hasta su consolidación como una de las comediantes y presentadoras más influyentes de la televisión actual, la trayectoria de la multifacética representa la evolución del arte escénico en Puerto Rico. Su capacidad para reinventarse, de igual manera, ha dejado una huella imborrable en la cultura popular.

1 / 15 | Fotos: Tita Guerrero y su divertido paso por el teatro y la televisión puertorriqueña . La actriz, bailarina y comediante Tita Guerrero es conocida por su simpática y “chispeante” personalidad. - Suministrada 1 / 15 Fotos: Tita Guerrero y su divertido paso por el teatro y la televisión puertorriqueña La actriz, bailarina y comediante Tita Guerrero es conocida por su simpática y “chispeante” personalidad. Suministrada Compartir

Una denuncia federal del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) reveló detalles sobre la secuencia de eventos que comenzó con una transacción utilizando un agente encubierto y terminó con el trágico asesinato del agente de la Policía, Eddie Santiago Rentas, el pasado viernes en Ponce.

ATF presentó cargos contra Efraín Coimbre Lugo, de 28 años, José Ángel Colón Arroyo, alias “Coco” de 23 años, y Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24, por posesión de un arma de fuego automática y por un arma con el número de serie mutilado.