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En medio de condiciones secas: Carraízo y otros tres embalses amanecen bajo nivel de observación

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados reportó que 14 de los 19 cuerpos de agua monitoreados reflejaron descensos

4 de julio de 2026 - 9:30 AM

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La represa Carraízo. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

En momentos en que las condiciones secas continúan extendiéndose en la isla debido a la falta de lluvia, el embalse de Carraízo, localizado en Trujillo Alto, amaneció este sábado bajo nivel de observación, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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La gráfica de la corporación pública también colocó bajo nivel de observación a los embalses Cidra, ubicado en el mencionado municipio; Carite, localizado en Guayama; y Loco, en Yauco.

De acuerdo con el informe, 14 de los 19 embalses monitoreados reflejaron este sábado una disminución en su nivel durante el último día. Otros cuatro registraron aumentos, mientras uno permaneció sin cambios.

En cuanto a los niveles de alerta, 14 embalses se mantienen en nivel de seguridad, cuatro se encuentran bajo observación y uno está en nivel de desborde.

Gráfica que muestra los niveles de embalses este 4 de julio.
Gráfica que muestra los niveles de embalses este 4 de julio. (AAA)

Carraízo, que sirve a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, y suple aproximadamente a 179,387 abonados, amaneció con una lectura de 39.62 metros sobre el nivel del mar, tras reflejar una disminución de 0.06 metros, equivalente a seis centímetros (seis centímetros), en comparación con el día anterior.

Mientras, el embalse Cidra, que suple a unos 14,537 abonados en los pueblos de Aguas Buenas, Caguas, Cayey y Cidra, se ubicó en 400.63 metros sobre el nivel del mar, luego de registrar una baja de 0.02 metros (dos centímetros).

Por su parte, el embalse Carite, administrado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sirve a Caguas, Cayey, Cidra, Guayama, Patillas y San Lorenzo, y suple aproximadamente a 15,431 abonados. Este amaneció con una lectura de 538.59 metros sobre el nivel del mar, tras una disminución de 3.85 metros frente al día anterior.

El embalse Loco, en Yauco, también se encuentra bajo nivel de observación, con una lectura de 69.48 metros sobre el nivel del mar, luego de reflejar una reducción de 0.47 metros.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado.El incremento ocurre en momentos en que sectores de la isla registran condiciones atípicamente secas, con áreas bajo sequía moderada y severa, particularmente en zonas del sur, una de las regiones donde históricamente se reportan más incendios forestales.Se han observado puntos calientes en municipios como Salinas, Juana Díaz, Coamo, Lajas y Cabo Rojo, zonas que suelen figurar entre las más secas de la isla.
1 / 6 | Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico. El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. - Suministrada

El comportamiento de los embalses ocurre en momentos en que la falta de lluvia mantiene a gran parte de Puerto Rico bajo condiciones atípicamente secas o algún nivel de sequía.

Según el informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos, el 34.96% de Puerto Rico se encuentra bajo sequía moderada, conocida como D1. La semana pasada, esa categoría cubría el 17.56% de la isla, por lo que el aumento fue de 17.40 puntos porcentuales.

La categoría D1 puede provocar estrés en los cultivos, llevar a agricultores a conservar agua, aumentar el peligro de incendios forestales y provocar descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.

Mientras, el 41.79% del territorio permanece bajo condiciones atípicamente secas, clasificadas como D0, el nivel más bajo en la escala del Monitor de Sequía. En el contexto de Puerto Rico, esa categoría implica que el caudal de ríos y quebradas se encuentra por debajo de sus niveles habituales.

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La AAA exhortó a los abonados a ejercer prudencia en el uso.

El informe también mantiene un 5.89% de la isla bajo sequía severa, o D2, condición que se concentra en sectores del sur de Puerto Rico. Esta categoría puede retrasar la siembra, afectar al sector agrícola, provocar estrés en árboles y plantas, y dar paso a medidas más estrictas de conservación o racionamiento de agua.

En conjunto, el 82.64% de Puerto Rico se encuentra bajo condiciones atípicamente secas o algún nivel de sequía.

En comparación, el informe publicado el 25 de junio reflejaba que el 68.2% de la isla estaba bajo alguna de esas categorías. De ese total, 44.79% se encontraba bajo D0; 17.56%, bajo D1; y 5.9%, bajo D2.

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Breaking NewsRepresa CarraízoAAASequía en Puerto RicoSequíaLluvia
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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