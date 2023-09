Corozal - Su rutina diaria está pegada en la pared blanca de su salón de clases: empieza por la bienvenida, con 17 pasos en medio –”afirmaciones positivas, cantar y bailar con los vídeos, Español, merienda, Ciencias”, y así sucesivamente– hasta llegar a la despedida. Debe seguirla al pie de la letra.

Se llama José Laguna, tiene 17 años y vive con autismo. Su madre, Melissa Ortiz, teme que los avances que ha logrado desde octubre de 2022, cuando ingresó a la Ciudad de las Ideas Bilingual Academy (CIBA), estén en riesgo, pues el centro ubicado en este municipio podría cerrar en abril si no logra obtener un contrato con el Departamento de Educación.

“Acá, él tiene todo lo que necesita”, dice Ortiz, sentada frente a la pizarra en la que José escribe la fecha del día cada mañana. “No puedo considerar sacarlo de la escuela porque es un atraso total. Él se puede quedar un día, dos, tres (sin su rutina), pero, al cuarto día, tienes que ponerlo en su rutina porque se descompensa por completo”.

La maestra Stephanie Pérez junto a José Laguna, su único estudiante en CIBA. (Vanessa Serra Díaz)

Desde su apertura en agosto de 2022, CIBA no tiene un contrato con Educación, por lo que opera por el método de reembolso, lo que quiere decir que los padres costean la matrícula mensual y la agencia debe reembolsarles a ellos los pagos para que los servicios sean gratuitos.

Al presente, José es el único estudiante matriculado en CIBA. Según la doctora Migdalia Santos, fundadora del espacio, la razón es que los padres no confían en que Educación cumplirá con los reembolsos. Y así lo confirma Ortiz, quien asegura que la agencia le debe miles de dólares por la costosa educación que José requiere.

“Es bien cuesta arriba. Uno se frustra, porque no está fácil”, lamenta Ortiz.

Mía, de 9 años, inició clases en CIBA en enero, pero su madre, Laura Valentín Rivera, tuvo que removerla en junio porque Educación no cumplía con los reembolsos. La madre confirmó a El Nuevo Día que aún le adeudan cerca de $13,000. Alegó, además, que Educación se comunica solo cuando la situación es reseñada en algún medio de comunicación.

“CIBA fue la luz en medio del camino. Mi nena viene de una situación de maltrato en una escuela pública de Bayamón… de ahí, estuvo un año y pico en casa”, compartió vía telefónica.

Valentín Rivera dijo que tuvo que recurrir a las redes sociales para encontrar una nueva escuela para Mía, pues en Educación “nadie me respondía”. La situación en el plantel de Bayamón hizo que la menor no quisiera ir al baño y perdiera la confianza en el personal. “CIBA fue quien le hizo confiar de nuevo en los maestros”, dijo.

La doctora Santos evidenció que ha enviado varias comunicaciones a la secretaria designada de Educación, Yanira Raíces Vega, pero no ha obtenido respuesta. Reconoció, por otra parte, que desconoce cuál es el proceso para solicitar un contrato ante la agencia y urgió por orientación.

En declaraciones escritas compartidas con El Nuevo Día, Educación señaló que CIBA no ha sometido una propuesta para contrato.

“ Todo el mundo tiene derecho a vivir una vida digna, no importa si eres autista o no. Pero el autismo es uno de los trastornos más juzgados porque es invisible ” Migdalia Santos, fundadora de CIBA

Sobre el dinero adeudado a Ortiz, la agencia indicó que “tiene tramitado dos reembolsos, uno por $9,000 y otro por $13,500″. “Deberá recibir el mismo en los próximos días”, añadió, al resaltar que no hay un término de pago para los reembolsos, pues dependen “de la disponibilidad de fondos”.

Necesidad de servicios

La isla no tiene datos actualizados de la población que padece de autismo desde hace más de una década. Un informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, de 2011, encontró que cerca de 7,000 niños y niñas –o uno de cada 125 menores de 18 años– sufría de trastornos del espectro autista (TEA).

En 2022, la Alianza de Autismo de Puerto Rico detectó un alza de 120% en los estudiantes con autismo matriculados en el sistema público de enseñanza durante los últimos 10 años.

La Ciudad de las Ideas Bilingual Academy (CIBA) se ubica en Corozal. (Vanessa Serra Díaz)

La doctora Santos manifestó que es amplia la necesidad por los servicios que pretende brindar a través de CIBA. Allí, también ofrecen el tratamiento de terapias que necesite un estudiante. De obtener un contrato con Educación, la psicóloga clínica espera atender a unos 10 jóvenes con planes individualizados.

“Todo el mundo tiene derecho a vivir una vida digna, no importa si eres autista o no. Pero el autismo es uno de los trastornos más juzgados porque es invisible”, puntualizó.

Por su parte, Stephanie Pérez, maestra de José, mostró preocupación por el posible cierre de CIBA, pues entiende que espacios como este son cada vez más necesarios en Puerto Rico. Afirmó, por otro lado, que, desde agosto de 2022, ha orientado a más de 50 padres interesados en CIBA.

“Es de suma importancia que haya colegios como este porque la población va en aumento y cada vez tienen menos recursos, cada vez tienen menos oportunidades en el Departamento de Educación, que es algo que no me enorgullece decirlo, pero es la triste realidad. Es lo que, como maestra, he tenido que escuchar de las experiencias de los padres”, acotó Pérez.