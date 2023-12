Un sorteo le abrió la puerta al hijo mayor de Sheila Marie Rodríguez de Armas a ser parte de una escuela que, hace cinco años, se estableció dentro del residencial Ernesto Ramos Antonini, en Río Piedras.

En ese entonces, Rodríguez de Armas desconocía las controversias que rodeaban el establecimiento de la primera escuela chárter en Puerto Rico y, para ella, Vimenti era un plantel público más en busca de estudiantes y que, de manera interesante, intentaba integrar a las familias a su programa.

“Sí entendí, al principio, que era una escuela pública, moderna, pero aun así el hecho de que estuviera dentro del residencial me daba ese miedito. Pero mi esposo y yo dijimos, ‘vamos a ver. Si lo cogen, bien, si no, pues, escogemos otra escuela pública’. El detalle de las escuelas chárter no lo tenía claro, pero ahora, para todo lo que ellos hacen, no está mal. A mis nenes les ha ido bien y, al contrario, al ver los servicios que estaban recibiendo ellos y los que dan a las familias, me solidifiqué más con ellos”, destacó la madre de tres hijos, dos de ellos en edad escolar.

Su hijo, Juan, ya está en cuarto grado, mientras que su hija Keyla está en primero.

“Con el nene, desde kínder se ha visto la diferencia. Él aprendió a leer allí. Puedo decir que los logros de Juan, por completo, son gracias a Vimenti. Se escucha un poco como falla mía, pero es la realidad porque yo, por el trabajo, no iba a tener suficiente tiempo para dedicarme a ayudarle para que él aprendiera a leer y a escribir y, de verdad, el formato y el método de aprendizaje que usan en Vimenti ha sido efectivo”, sostuvo Rodríguez de Armas, al destacar que su hijo mayor estudió a distancia durante la interrupción de clases presenciales causada por la pandemia de COVID-19 y recibe tres tipos de terapias a través del programa de Educación Especial.

Sheila Marie Rodríguez de Armas (vestida de azul) es madre de dos estudiantes matriculados en la escuela chárter Vimenti. (Suministrada)

En el camino, los adultos en su familia también se han beneficiado. Tras dejar su empleo como maestra en una escuela privada para cuidar a su madre, Rodríguez de Armas ya tomó uno de los talleres de empleabilidad y carreras, otro de inglés, y ahora se prepara para tomar un taller de negocios, con miras a establecer su propia empresa de acuaeróbicos. Su esposo, por su parte, recibió apoyo de la organización para obtener su licencia como mecánico.

“Uno pasa por unas situaciones, yo tuve que dejar mi trabajo, y uno no está claro qué va a hacer… Yo tenía en mente este plan, tener mi propio negocio, pero no lo había ejecutado por miedo. Si no hubiese sido por la manejadora de caso (de Vimenti), que sabe mi historia, que conoce mi familia, ella me ha estado dirigiendo para llegar a donde estoy ahora”, expresó.

“Hay mucho trabajo todavía que hacer”

Se trata del enfoque que ha estado a la raíz de la entidad desde su creación, recalcó la directora ejecutiva de Vimenti, Bárbara Rivera Batista.

“Nosotros comenzamos, en 2018, con la misión de erradicar la pobreza infantil. Lo que nos preocupaba como organización era el nivel de pobreza en Puerto Rico: 57% de los niños vive bajo el nivel de pobreza. En el caso de las familias del (residencial) Ramos (Antonini), era, cuando abrimos, de un 87%, así que Vimenti se diseñó con la intención de ser un modelo de servicio de dos generaciones para ayudar que ese niño y esa familia tuvieran oportunidad de salir de la pobreza o generar movilidad económica”, sostuvo Rivera Batista.

En estos cinco años, se ha reducido en un 11% el nivel de pobreza entre las familias de los estudiantes que han sido parte de la escuela chárter desde el principio. Entre ellos, el 64% de las familias ha reportado un aumento en ingresos, el 22% de las familias ha reportado un aumento de ingresos mensuales de $1,000 o más, se ha reducido en un 17% el desempleo entre los padres y el 10% de los padres que solo tenían un diploma de duodécimo grado ya han obtenido un certificado técnico o un grado asociado.

“Cuando abrimos, empezamos con 58 estudiantes de kínder y primero; ya tenemos 274 estudiantes de kínder a sexto. Hemos tenido un crecimiento muy positivo, servimos a 215 familias dentro de nuestro modelo de dos generaciones”, precisó Rivera Batista.

Por el lado académico, ha aumentado en un 70% la proficiencia de los alumnos en las materias de Español y Matemáticas, detalló la directora ejecutiva.

“Solo llevamos dos años (tomando pruebas estandarizadas META). Hay mucho trabajo todavía que hacer, hay rezago, pero si nos comparamos en pruebas estandarizadas con la escuela más cercana, la Felipe Gutiérrez, estamos 26% por encima”, indicó.

“ A veces, hay comentarios de que erradicar la pobreza es un tema complicado, demasiado complicado para que se pueda trabajar o atender. Pero hemos probado, con un proyecto como este, que sí, se puede hacer ” Bárbara Rivera Batista

El Departamento de Educación ya autorizó, por cinco años adicionales, la operación de la escuela elemental y aprobó su propuesta para establecer una escuela de nivel secundario. De esta manera, se expandirán año tras año hasta llegar a ser una escuela de kínder a duodécimo grado; en los próximos cinco años, llegarán hasta décimo.

La escuela chárter opera con un presupuesto anual de unos $2.5 millones, lo cual se traduce a unos $10,000 por alumno, detalló Rivera Batista. El pasado año escolar, Educación asignó unos $4,500 por estudiante, por lo cual la mayor parte de los ingresos de la entidad proviene de donativos o financiamiento privado.

Rivera Batista reconoció que, en los últimos cinco años, una lucha constante de las escuelas chárter ha sido lograr que Educación asigne la misma cantidad de fondos por estudiante a todas las escuelas públicas, como establece la Ley 85 de Reforma Educativa.

“Lo que hemos tratado es ser portavoces, no solo para nuestro modelo de escuela, sino para todas las escuelas, para que, como dice la Ley 85, el 70% del presupuesto (de Educación) vaya al salón de clases. Para generar transformación educativa, esa es la única manera, si las escuelas no cuentan con los recursos para mejorar instruccionalmente, para reclutar los mejores maestros, tener mejores recursos, infraestructura, no van a poder avanzar”, expresó.

Vimenti nació de la mano de la organización Boys & Girls Clubs de Puerto Rico, pero ya está incorporada como su propia entidad. De cara al futuro, planifican su expansión física con la construcción de lo que han llamado el “Oasis Hub”, en lo que antes era la escuela Dr. Cesáreo Rosa Nieves, que albergará parte del plantel, una incubadora de negocios, un centro de servicios médicos y un área de preparación para empleos, entre otros.

