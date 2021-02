“Esto ha sido atropellante”

Así describe Marisela Matos Nazario, una enfermera que lleva nueve años en su profesión, el proceso que ha enfrentado para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 que estaba fechada para inyectarse el pasado 5 de febrero.

En entrevista con El Nuevo Día, Matos Nazario, residente en Juana Díaz, narró que recibió la primera dosis de la vacuna de Moderna el 9 de enero, por lo que la citaron para el 5 de febrero como día establecido para recibir la segunda dosis. Inicialmente, le tocaba el 6 de febrero, que es cuando se cumplen los 28 días establecidos por la farmacéutica para recibir la segunda dosis, pero le adelantaron la cita porque “no iban a trabajar los sábados”.

El pasado viernes, 5 de febrero, estuvo en el Centro Salvador Dijols en Ponce desde las 3:00 de la madrugada, pero no la vacunaron. Regresó a esa misma hora el pasado lunes, 8 de febrero, pero tampoco la vacunaron. ¿La razón? Los oficiales de la Guardia Nacional decían al mediodía que “ya no hay vacunas”.

“El martes, vuelvo y me tiro la travesía a las 12 de la noche. No logré vacunarme porque se acabaron las vacunas nuevamente. Conozco a una persona que es Policía y cuando me llama, a las 4:00 de la tarde, me notifica ‘mira aquí están pasando personas y me vacunaron’. Vacunaron a los Policías y todas las personas que estaban en la fila que se quedaron para el otro día allí. Pero obviamente yo estaba en Las Piedras y no me daba tiempo de llegar”, contó Matos Nazario.

La enfermera trabaja en Las Piedras y su esposo en Ponce. La dinámica de pasar a vacunarse para ella es madrugar e ir a Ponce a hacer la fila en su carro desde la madrugada y esperar hasta que la vacunen. Su esposo, narró, la ayuda y se queda dentro de su guagua guardando el turno para cuando tiene que comer o ir al baño. “Es bien difícil. Él me tuvo que llevar hasta comida porque no puedes salir de allí”, dijo.

“Ayer le digo al muchacho de la Guardia Nacional ‘mira, yo llevo tres días viniendo aquí desde la madrugada y la noche. Esto es bien frustrante para nosotros los enfermeros’. Me citan para las 8:00 a.m. hoy pero, como yo sé que son varios citados ya, yo a las 4 de la mañana estaba en la fila y hablé con el Policía, me cogió los datos. Eso fue hoy. Pero a la hora de abrir el portón el de la Guardia Nacional me dice: tienes que hacer la fila como todos los demás porque tú estás donde no debes y yo le digo mira a mí me citaron. Entonces él me dijo, pues déjame buscar la lista y cuando buscó la lista me dijo que no aparecía”, detalló Matos Nazario.

Añadió que el oficial de la Guardia Nacional que le dio el turno ayer para hoy a las 8:00 a.m. le pidió que no dijera públicamente el apellido de él “para que no lo metiera en problemas. No sé si él me ayudó o me desayudó, pero me pidió eso”.

La frustración que sintió Matos Nazario fue de tal magnitud que la enfermera rompió la boleta de la vacunación tan pronto el oficial de la Guardia Nacional le dijo que no la iban a vacunar. Ese momento lo comentó a través de un mensaje en su cuenta de Facebook donde colgó la foto y señaló que hay personas que tienen menos riesgo de contraer COVID-19, pero ya están vacunadas con doble dosis.

“Yo en toda la pandemia estuve en la primera línea. En la pandemia no tuve ni un día libre. Mientras muchos estuvieron en su casa sin ir a trabajar cobrando. Entonces nosotros los enfermeros tenemos que venir a mendigar una vacuna cuando ustedes están vacunando aquí gente del gobierno. Eso estaba lleno de gente del gobierno”, señaló.

La enfermera señaló que logró identificar a personas que conoce que laboran en alguna agencia gubernamental y que estaban en el centro Salvador Dijols en Ponce para recibir la primera dosis de la vacuna.

“Había gente del Departamento de la Familia, del Departamento de Hacienda, son del gobierno. Habían personas que eran para la segunda dosis y otras para la primera. Y eran gente que yo conozco. Entonces ellos me dicen a mí…o sea, nosotros los enfermeros que estábamos en la primera fila, que seguimos bregando con pacientes de COVID, estamos en esa lucha interminable y tenemos que seguir trabajando”, reclamó Matos Nazario con tono de frustración.

El Nuevo Día se comunicó con la portavoz de prensa del Departamento de Salud, Lisdián Acevedo, para solicitar una entrevista con el designado secretario Carlos Mellado o la doctora Iris Cardona, pero la funcionaria respondió que “habrá conferencia a las 4:00 de la tarde”.

Mientras, este medio también gestionó una petición de reacción con la Guardia Nacional, pero la portavoz, Michelle Torres, indicó en una llamada telefónica que “toda entrevista o petición de información debe ser referida al Departamento de Salud”.

“Esto ha sido atropellante. Este país lo que lo daña es el gobierno. Aquí yo conozco gente que son estudiantes que están en su casa y ya están vacunados, gente que no está yendo ni a trabajar y ya están vacunados y ¿…nosotros que estamos trabajando no estamos vacunados? Tú sabes…”, reclamó Matos Nazario.

El portavoz del Colegio de Enfermeros, Julio Irson Ramos, afirmó a preguntas de este medio que había contactado a Matos Nazario para vacunarla tan pronto como esta tarde.