Familia boricua logra juntarse en la isla tras varios años de ausencia

“Interesantemente, hace como dos años visitando a uno de mis sobrinos, Nicolás, estamos compartiendo con él y yo no conocía a sus hijos, solo al mayor, pero de bebito. A las nenas, yo no las conocía. Entonces, me puse a hablar con ellos y regresé a Puerto Rico y me quedé pensando: ‘¿Por qué esta experiencia tan bella y linda que yo he tenido con estos sobrinitos, por qué no la comparto con mis hermanos?”, cuestionó.