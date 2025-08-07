Opinión
7 de agosto de 2025
7 de agosto de 2025
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Familia de viajera puertorriqueña varada en Perú clama por ayuda ciudadana

Sonia Figueroa Soto fue encontrada inconsciente en la habitación de su hotel y diagnosticada con sangrado craneal severo

7 de agosto de 2025 - 8:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sonia Figueroa Soto, una viajera puertorriqueña quien se encuentra varada en Perú tras sufrir una grave situación de salud, clama por ayuda para sufragar los gastos médicos y que pueda regresar a Puerto Rico. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

La familia de Sonia Figueroa Soto, una viajera puertorriqueña quien se encuentra varada en Perú tras sufrir una grave situación de salud, clama por ayuda para sufragar los gastos médicos y que pueda regresar a Puerto Rico.

Jessica Figueroa, sobrina de Figueroa Soto, señaló que la mujer —de 70 años y residente en el barrio Piñales de Añasco— viajó a ese país el pasado 31 de julio junto a su esposo, Carlos Camacho, y su hija, Karla, cuando fue encontrada inconsciente en la habitación del hotel y trasladada de emergencia a una institución médica, donde le diagnosticaron sangrado craneal severo.

“El 1 de agosto fue sometida a una cirugía de urgencia que, gracias a Dios, resultó exitosa. Sin embargo, su condición continúa siendo delicada”, explicó la sobrina.

“El día 4 de agosto, tras la operación, fue diagnosticada con una bacteria alojada, la cual está siendo tratada con medicamentos. Ayer (lunes, 5 de agosto), se le detectó neumonía, por lo que también recibe tratamiento antibiótico. Los médicos han indicado que debe permanecer al menos 21 días hospitalizada, en observación y tratamiento constante”, añadió.

Jessica explicó que, pese a que los gastos médicos han sido costeados por la familia hasta el momento, estos son extremadamente altos y no cuentan con suficientes recursos para sufragarlos en su totalidad.

“Mi tío y mi prima han estado cubriendo todos los gastos que han podido, pero ya no cuentan con los recursos necesarios. Por esta razón hemos creado una campaña en GoFundMe para solicitar el apoyo solidario del pueblo puertorriqueño”, indicó la sobrina.

La página de recaudación de fondos “Ayuda para Sonia: Recuperación tras cirugía de emergencia”, busca levantar un total de $50,000. Hasta el momento, la familia ha recaudado poco más de $6,000.

En comunicación telefónica, Jessica explicó que la situación de Figueroa Soto continúa delicada.

“Seguimos confiando en que su cuerpo responderá bien y que pronto pueda superar esta complicación”, indicó.

“El lunes, mi prima pudo verla y está entubada para poder respirar y alimentarse, pero, sigue sedada, desde la operación. Se supone que la próxima semana la vayan despertando”, añadió.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
