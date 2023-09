Representantes del Movimiento Estudiantil del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) expresaron este viernes su rechazo al Comité de Diálogo y Mediación por entender que se tergiversó lo discutido en la reunión del jueves, y objetaron la presunta parcialización del mediador Jaime Enrique Cruz Pérez a favor de la rectoría de la institución.

“El problema fue que este Comité de Mediación fue una encerrona con los estudiantes. Pusieron a un abogado para ser el líder mediador que, para nada, fue imparcial; fue atropellado. Después de 14 horas de negociación ayer (jueves), no se logró ningún acuerdo”, indicó Bryan Monge, estudiante de Medicina de tercer año, a El Nuevo Día, desde la línea de piquete en el recinto temprano en la mañana.

El paro indefinido, aprobado la semana pasada en asamblea, entró en su tercer día con la participación de cerca de 200 estudiantes y profesores de las seis escuelas del RCM, frente al estacionamiento de la facultad, en reclamo de la destitución de Ilka Ríos Reyes como rectora. Las clínicas estaban operando, aunque con falta de personal.

Ante los señalamientos en su contra, Cruz Pérez dijo a este medio, por separado, que no está parcializado hacia ninguna de las partes. “Las estudiantes propusieron 39 preacuerdos, que se le sometieron a la administración, y solicitaron que se hiciera un receso académico para una asamblea para presentar los preacuerdos a los estudiantes”, apuntó el abogado, en entrevista telefónica.

Los avances -si alguno- del Comité de Diálogo y Mediación eran el jueves inciertos, pues las partes acordaron no difundir la información discutida durante la sesión celebrada en el salón María Luisa Fuster del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).

El mediador precisó que las partes retomarían las reuniones este viernes, desde las 11:00 a.m., en la sede del CAAPR, en Miramar, para aprobar los preacuerdos. “Están todas citadas para hoy. Oficialmente, nadie me ha informado que se está levantando la mesa de negociación. (...) Y que quede claro que los servicios que estoy dando son gratuitos. A mí, nadie me está pagando nada por estar aquí”, declaró Cruz Pérez.

Pero, a la negativa del Movimiento Estudiantil, se sumó después el Consejo General de Estudiantes (CGE) del RCM, que determinó, en reunión extraordinaria esta mañana, que no participaría del proceso hasta discutir con la comunidad estudiantil lo acontecido hasta ahora y los próximos pasos a seguir en una reunión este sábado.

“Estamos en un paro indefinido exigiendo firmemente que se destituya a Ilka Ríos de su puesto. Como parte del estudiantado, comenzamos un proceso de mediación para negociar que no hubiera ningún tipo de repercusión o sanción administrativa a los estudiantes por el paro”, explicó, por su parte, Monge.

La confidencialidad del proceso fue por recomendación del mediador del comité. El jueves, participaron dos integrantes del CGE y una representante del Movimiento Estudiantil. Las partes estuvieron reunidas hasta las 9:00 p.m.

No obstante, tarde en la noche, se difundió en la comunidad universitaria una carta, que nunca fue firmada por las partes, en la que se establece que se iba a celebrar una asamblea de estudiantes extraordinaria en el período de 3:00 p.m. a 8:00 p.m., entre otros alegados preacuerdos.

“Convocar asamblea le corresponde al Consejo no al Comité de Diálogo y Mediación o a la administración del RCM. Eso es claro”, estableció el mediador.

Carta estudiantes RCM (Suministrada)

La portavoz de prensa de la administración central de la UPR, Iliana Rivera, indicó que el presidente del sistema universitario, Luis A. Ferrao, “está dando espacio al proceso de diálogo” entre las partes.

Rechazó, a su vez, que la rectora Ríos Reyes haya sido citada a la Oficina del Presidente, contrario a versiones que habían trascendido en el recinto durante la mañana.