Fuerte Buchanan celebrará el 4 de julio con 50 cañonazos y fuegos artificiales
El Ejército de Estados Unidos advirtió que los sonidos podrían escucharse en varios pueblos del área metropolitana
3 de julio de 2026 - 1:40 PM
3 de julio de 2026 - 1:40 PM
Residentes en el área metropolitana podrían escuchar cañonazos y fuegos artificiales este sábado como parte de la celebración del 4 de julio en el Fuerte Buchanan, informó el Ejército de Estados Unidos.
La actividad, que conmemorará el aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos, incluirá 50 cañonazos y un espectáculo de pirotecnia, cuyos sonidos podrían percibirse en distintos municipios cercanos.
Según el Ejército estadounidense, los cañonazos forman parte de una tradición militar utilizada para rendir honores durante ceremonias y conmemoraciones especiales.
Se indicó que el aviso busca mantener informados a los residentes y evitar preocupación o confusión por los sonidos que puedan escucharse durante la actividad.
La celebración comenzará a las 6:00 p.m. en el área del estacionamiento del Post Exchange del Fuerte Buchanan y estará abierta al público.
El evento incluirá música en vivo, entretenimiento familiar, oferta gastronómica, una ceremonia de enlistamiento y reenlistamiento de militares, y un espectáculo de fuegos artificiales que marcará el cierre de la velada.
El público podrá ingresar a la instalación a partir de las 5:00 p.m. por la entrada de la carretera PR-28, conocida como la entrada de Goya.
Mientras, la entrada Vega permanecerá abierta de 4:00 p.m. a 10:00 p.m., exclusivamente para la entrada y salida de personas con identificación autorizada.
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