Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fuerte Buchanan celebrará el 4 de julio con 50 cañonazos y fuegos artificiales

El Ejército de Estados Unidos advirtió que los sonidos podrían escucharse en varios pueblos del área metropolitana

3 de julio de 2026 - 1:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los cañonazos forman parte de una tradición militar utilizada para rendir honores durante ceremonias y conmemoraciones especiales. (Spc. Anthony Martinez)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Residentes en el área metropolitana podrían escuchar cañonazos y fuegos artificiales este sábado como parte de la celebración del 4 de julio en el Fuerte Buchanan, informó el Ejército de Estados Unidos.

RELACIONADAS

La actividad, que conmemorará el aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos, incluirá 50 cañonazos y un espectáculo de pirotecnia, cuyos sonidos podrían percibirse en distintos municipios cercanos.

Según el Ejército estadounidense, los cañonazos forman parte de una tradición militar utilizada para rendir honores durante ceremonias y conmemoraciones especiales.

Se indicó que el aviso busca mantener informados a los residentes y evitar preocupación o confusión por los sonidos que puedan escucharse durante la actividad.

La celebración comenzará a las 6:00 p.m. en el área del estacionamiento del Post Exchange del Fuerte Buchanan y estará abierta al público.

El evento incluirá música en vivo, entretenimiento familiar, oferta gastronómica, una ceremonia de enlistamiento y reenlistamiento de militares, y un espectáculo de fuegos artificiales que marcará el cierre de la velada.

El público podrá ingresar a la instalación a partir de las 5:00 p.m. por la entrada de la carretera PR-28, conocida como la entrada de Goya.

Mientras, la entrada Vega permanecerá abierta de 4:00 p.m. a 10:00 p.m., exclusivamente para la entrada y salida de personas con identificación autorizada.

Tags
Breaking NewsDía de la IndependenciaEstados UnidosFuerte BuchananEjército de Estados Unidos Guardia NacionalIndependencia de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 3 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: