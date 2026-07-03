Fuerte Buchanan celebrará el 4 de julio con 50 cañonazos y fuegos artificiales

Residentes en el área metropolitana podrían escuchar cañonazos y fuegos artificiales este sábado como parte de la celebración del 4 de julio en el Fuerte Buchanan, informó el Ejército de Estados Unidos.

La actividad, que conmemorará el aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos, incluirá 50 cañonazos y un espectáculo de pirotecnia, cuyos sonidos podrían percibirse en distintos municipios cercanos.

Según el Ejército estadounidense, los cañonazos forman parte de una tradición militar utilizada para rendir honores durante ceremonias y conmemoraciones especiales.

Se indicó que el aviso busca mantener informados a los residentes y evitar preocupación o confusión por los sonidos que puedan escucharse durante la actividad.

La celebración comenzará a las 6:00 p.m. en el área del estacionamiento del Post Exchange del Fuerte Buchanan y estará abierta al público.

El evento incluirá música en vivo, entretenimiento familiar, oferta gastronómica, una ceremonia de enlistamiento y reenlistamiento de militares, y un espectáculo de fuegos artificiales que marcará el cierre de la velada.

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El público podrá ingresar a la instalación a partir de las 5:00 p.m. por la entrada de la carretera PR-28, conocida como la entrada de Goya.