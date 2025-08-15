Opinión
15 de agosto de 2025
80°despejado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Junta Fiscal aprueba, con un solo integrante, extensión de ocho días a contrato de gas natural

El organismo ha continuado realizando ciertas tareas tras el desmantelamiento por parte de Donald Trump

15 de agosto de 2025 - 8:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El contrato para suministrar combustible a 14 unidades de generación se ha extendido en cuatro ocasiones. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticias

Con su composición de un solo miembro, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó una nueva extensión al contrato provisional de New Fortress Energy (NFE) para continuar supliendo gas natural licuado a las 14 unidades temporales en las centrales de San Juan y Palo Seco.

En esta ocasión, la extensión tiene vigencia por ocho días, hasta el viernes 22 de agosto, a un costo estimado de poco menos de $7.4 millones.

En la carta consignando la autorización –que incluyó en su encabezado el nombre del único miembro remanente en la JSF, John Nixon, y su director ejecutivo, Robert Mujica– se precisa que el periodo de “emergencia” (“exigency”) bajo el que se están materializando los contratos de suplido fue extendido hasta el 13 de septiembre por parte de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés), en la que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) delega las negociaciones a nombre de Genera PR, subsidiaria de NFE.

La extensión de corto plazo es la cuarta que la JSF aprueba al contrato suscrito originalmente el 17 de julio, luego de que se estancaran las negociaciones para un acuerdo de 15 años y $20,000 millones entre el gobierno y NFE, que fue detenido por objeciones del organismo fiscal a términos que consideró “monopolísticos”.

Aunque más temprano en agosto la AAPP, el 3PPO y NFE retomaron las negociaciones, se desconoce qué tipo de injerencia tendría la JSF a partir de los despidos de seis integrantes por parte de la administración de Donald Trump, dejando únicamente a Nixon, exjefe de Presupuesto en los estados de Michigan y Utah. La gobernadora Jenniffer González no anticipa que el presidente realice nuevas designaciones hasta que el Congreso retome sus sesiones a inicios de septiembre.

En pasadas semanas, el ente que controla las finanzas públicas del país ha continuado realizando determinadas tareas ordinarias, incluyendo aprobaciones de contratos y reprogramaciones presupuestarias.

ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno...
