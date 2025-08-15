Junta Fiscal aprueba, con un solo integrante, extensión de ocho días a contrato de gas natural

Con su composición de un solo miembro, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó una nueva extensión al contrato provisional de New Fortress Energy (NFE) para continuar supliendo gas natural licuado a las 14 unidades temporales en las centrales de San Juan y Palo Seco.

En esta ocasión, la extensión tiene vigencia por ocho días, hasta el viernes 22 de agosto, a un costo estimado de poco menos de $7.4 millones.

En la carta consignando la autorización –que incluyó en su encabezado el nombre del único miembro remanente en la JSF, John Nixon, y su director ejecutivo, Robert Mujica– se precisa que el periodo de “emergencia” (“exigency”) bajo el que se están materializando los contratos de suplido fue extendido hasta el 13 de septiembre por parte de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés), en la que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) delega las negociaciones a nombre de Genera PR, subsidiaria de NFE.

La extensión de corto plazo es la cuarta que la JSF aprueba al contrato suscrito originalmente el 17 de julio, luego de que se estancaran las negociaciones para un acuerdo de 15 años y $20,000 millones entre el gobierno y NFE, que fue detenido por objeciones del organismo fiscal a términos que consideró “monopolísticos”.

Aunque más temprano en agosto la AAPP, el 3PPO y NFE retomaron las negociaciones, se desconoce qué tipo de injerencia tendría la JSF a partir de los despidos de seis integrantes por parte de la administración de Donald Trump, dejando únicamente a Nixon, exjefe de Presupuesto en los estados de Michigan y Utah. La gobernadora Jenniffer González no anticipa que el presidente realice nuevas designaciones hasta que el Congreso retome sus sesiones a inicios de septiembre.