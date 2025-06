Faltaba más de una hora para el mediodía, pero, en las mesas decoradas con manteles azules, en La Fondita de Jesús , no cabía un alma más. Entre un murmullo interminable, decenas de hombres intercambiaban miradas y esperaban por su almuerzo, mientras una joven cantaba la próxima jugada de bingo: “¡G-53!”. No era un día más allí, a donde suelen acudir por un plato de comida o una ducha; esta vez, celebraban el Día de los Padres .

Germosén Méndez tiene cuatro hijos y tres nietos, pero no mantiene comunicación con ninguno; a dos de sus hijas, incluso, no las conoce . Es muy cuidadoso al escoger sus palabras y reconoce que mantiene sus emociones cerca del corazón. “No expreso mis sentimientos”, dijo, pero agradeció la asistencia que le ha brindado La Fondita de Jesús.

También disfrutaba de la actividad Antonio Figueras Fuentes, quien precisamente celebraba sus 81 años. El hombre no tiene contacto con sus tres hijos, que residen en Cuba, de donde es oriundo. “Pasan meses y años, y uno no recibe cartas. (…) Qué le voy a hacer, vivir, sobrevivir, no hay más nada. Cada cual tiene su destino”.