Las más leídas del fin de semana: las Fiestas de la Calle San Sebastián y los cheques de $2,000 de Donald Trump

Una actualización en los cheques de $2,000 que el presidente Donald Trump le prometió a los ciudadanos estadounidenses, junto al entusiasmo y jolgorio de las Fiestas de la Calle San Sebastián encabezan las noticias más leídas del fin de semana.

Entre otras noticias también resaltó el indulto presidencial otorgado a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y una medida legislativa presentada por la primera ejecutiva Jenniffer González que viabilizaría el tránsito de los vehículos todo terreno en las carreteras de Puerto Rico.

Estas son las noticias más leídas del fin de semana:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un cheque de $2,000 para los ciudadanos americanos, financiados por el recaudo de aranceles, podría llegar “hacia fin de año”, argumentando que los ingresos generados por los aranceles serían “tan sustanciales” como para financiar el desembolso.

En una entrevista concedida al The New York Times, el presidente dijo no recordar la propuesta, pero luego expresó: “el dinero que ingresa por los aranceles es tan sustancial que podré pagar los $2,000 en algún momento. Diría que hacia fin de año”.

Aunque no dio una fecha precisa ni realizó un anuncio concreto sobre la medida, con estas expresiones Trump remarcó que el tema sigue en agenda. Según sus palabras, los ciudadanos pueden esperar el pago de estímulo antes de que termine el 2026.

1 / 12 | Resistencia en el Ártico: miles marchan en Groenlandia en reclamo de su soberanía . La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen. - Evgeniy Maloletka 1 / 12 Resistencia en el Ártico: miles marchan en Groenlandia en reclamo de su soberanía La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen. Evgeniy Maloletka Compartir

Miles de turistas desembarcaron este jueves de sus cruceros en el Muelle de San Juan, donde encontraron las calles repletas de vehículos, policías, mucha gente y la promesa de formar parte de las Fiestas de la Calle San Sebastián, el evento cultural más concurrido cada año en la isleta de San Juan.

Según San Juan Cruise Port (SCP), este jueves llegarían a San Juan cuatro cruceros: Carnival Celebration, Norwegian Viva, Celebrity Beyond y el Symphony. En total, se espera que unos 55,232 pasajeros lleguen a la Bahía de San Juan durante los cuatro días de celebración, quienes llegarían distribuidos en 14 embarcaciones que llegarán a los muelles de la capital como parte de sus travesías en crucero por la región.

Se esperaba que el domingo sea el día de mayor actividad, pues por los muelles de San Juan saldrán y llegarán cinco cruceros con más de 20,000 pasajeros.

1 / 12 | SanSe 2026: así fue la tercera noche con Juanes, Víctor Manuelle y otros artistas. La Plaza del Quinto Centenario se llenó a capacidad para disfrutar de la presentación de Juanes el sábado en la noche. - Suministrada 1 / 12 SanSe 2026: así fue la tercera noche con Juanes, Víctor Manuelle y otros artistas La Plaza del Quinto Centenario se llenó a capacidad para disfrutar de la presentación de Juanes el sábado en la noche. Suministrada Compartir

Trump otorgó un perdón presidencial –pleno– a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien le respaldó en las elecciones de 2020.

El portal oficial de la Oficina del Fiscal de Clemencia e Indulto del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó copias de los tres indultos firmados por Trump el 15 de enero de 2026.

Junto a Vázquez Garced, fueron perdonados los coacusados del caso, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini, convictos, como la exgobernadora, por un esquema de corrupción, soborno y fraude, según la Casa Blanca.

1 / 6 | En imágenes: así es el perdón presidencial de Donald Trump en el caso contra Wanda Vázquez. Donald Trump otorgó un perdón presidencial –pleno– a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, convicta por corrupción, quien le respaldó en las elecciones de 2020. - Departamento de Justicia de Estados Unidos 1 / 6 En imágenes: así es el perdón presidencial de Donald Trump en el caso contra Wanda Vázquez Donald Trump otorgó un perdón presidencial –pleno– a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, convicta por corrupción, quien le respaldó en las elecciones de 2020. Departamento de Justicia de Estados Unidos Compartir

Las anuales Fiestas de la Calle San Sebastían iniciaron el jueves, 15 de enero, con una variada y amplia oferta cultural, entre artesanos, música y bacalaítos.

Estas fueron algunas de las imágenes captadas en la inauguración por El Nuevo Día.

1 / 28 | SanSe 2026: así arrancó el primer día de fiesta. Las Fiestas de la Calle San Sebastián regresan al Viejo San Juan para celebrar lo mejor de las tradiciones puertorriqueñas - Carlos Rivera Giusti 1 / 28 SanSe 2026: así arrancó el primer día de fiesta Las Fiestas de la Calle San Sebastián regresan al Viejo San Juan para celebrar lo mejor de las tradiciones puertorriqueñas Carlos Rivera Giusti Compartir

La gobernadora Jenniffer González radicó un paquete de 19 medidas al inicio de la sesión legislativa en la que incluyó una que permitiría el tránsito de vehículos todoterreno por las vías públicas.

El Proyecto del Senado 916 establece un registro, bajo el nombre de “VTT Street-Legal”, que permitirá a los conductores –que cumplan con el mismo– manejar este tipo de vehículos en las carreteras del país, incluyendo autopistas, expresos y vías de acceso controlado.