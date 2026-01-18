Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las más leídas del fin de semana: las Fiestas de la Calle San Sebastián y los cheques de $2,000 de Donald Trump

La audiencia de El Nuevo Día también mostró interés por el indulto presidencial de Wanda Vázquez Garced

18 de enero de 2026 - 4:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ambiente en la Plaza del Quinto Centenario en la tercera noche de las Fiestas de la Calle San Sebastián. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una actualización en los cheques de $2,000 que el presidente Donald Trump le prometió a los ciudadanos estadounidenses, junto al entusiasmo y jolgorio de las Fiestas de la Calle San Sebastián encabezan las noticias más leídas del fin de semana.

RELACIONADAS

Entre otras noticias también resaltó el indulto presidencial otorgado a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y una medida legislativa presentada por la primera ejecutiva Jenniffer González que viabilizaría el tránsito de los vehículos todo terreno en las carreteras de Puerto Rico.

Estas son las noticias más leídas del fin de semana:

¿Cuándo podrían llegar los cheques de $2,000? Donald Trump dio una posible fecha

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un cheque de $2,000 para los ciudadanos americanos, financiados por el recaudo de aranceles, podría llegar “hacia fin de año”, argumentando que los ingresos generados por los aranceles serían “tan sustanciales” como para financiar el desembolso.

En una entrevista concedida al The New York Times, el presidente dijo no recordar la propuesta, pero luego expresó: “el dinero que ingresa por los aranceles es tan sustancial que podré pagar los $2,000 en algún momento. Diría que hacia fin de año”.

Aunque no dio una fecha precisa ni realizó un anuncio concreto sobre la medida, con estas expresiones Trump remarcó que el tema sigue en agenda. Según sus palabras, los ciudadanos pueden esperar el pago de estímulo antes de que termine el 2026.

La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen.Miles de groenlandeses marcharon cuidadosamente el 17 de enero de 2026 a través de la nieve y el hielo para adoptar una postura contra el presidente de Estados Unidos. Políticamente constituida como una nación constituyente del Reino de Dinamarca, Groenlandia ha estado asociada a Escandinavia durante más de un milenio.
1 / 12 | Resistencia en el Ártico: miles marchan en Groenlandia en reclamo de su soberanía . La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen. - Evgeniy Maloletka

Entusiasmo y sorpresa entre los cruceristas que se encontraron con el jolgorio de las Fiestas de la Calle San Sebastián

Miles de turistas desembarcaron este jueves de sus cruceros en el Muelle de San Juan, donde encontraron las calles repletas de vehículos, policías, mucha gente y la promesa de formar parte de las Fiestas de la Calle San Sebastián, el evento cultural más concurrido cada año en la isleta de San Juan.

Según San Juan Cruise Port (SCP), este jueves llegarían a San Juan cuatro cruceros: Carnival Celebration, Norwegian Viva, Celebrity Beyond y el Symphony. En total, se espera que unos 55,232 pasajeros lleguen a la Bahía de San Juan durante los cuatro días de celebración, quienes llegarían distribuidos en 14 embarcaciones que llegarán a los muelles de la capital como parte de sus travesías en crucero por la región.

Se esperaba que el domingo sea el día de mayor actividad, pues por los muelles de San Juan saldrán y llegarán cinco cruceros con más de 20,000 pasajeros.

La Plaza del Quinto Centenario se llenó a capacidad para disfrutar de la presentación de Juanes el sábado en la noche.El cantante colombiano causó furor ante su esperada presentación en la tarima principal de las fiestas.La cantante Choco Orta puso a bailar al público de la Plaza de la Barandilla.
1 / 12 | SanSe 2026: así fue la tercera noche con Juanes, Víctor Manuelle y otros artistas. La Plaza del Quinto Centenario se llenó a capacidad para disfrutar de la presentación de Juanes el sábado en la noche. - Suministrada

Donald Trump otorga perdón presidencial a Wanda Vázquez

Trump otorgó un perdón presidencial –pleno– a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien le respaldó en las elecciones de 2020.

El portal oficial de la Oficina del Fiscal de Clemencia e Indulto del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó copias de los tres indultos firmados por Trump el 15 de enero de 2026.

Junto a Vázquez Garced, fueron perdonados los coacusados del caso, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini, convictos, como la exgobernadora, por un esquema de corrupción, soborno y fraude, según la Casa Blanca.

Donald Trump otorgó un perdón presidencial –pleno– a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, convicta por corrupción, quien le respaldó en las elecciones de 2020.Junto a Vázquez Garced, fueron perdonados los coacusados del caso, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini, convictos, como la exgobernadora, por un esquema de corrupción, soborno y fraude, según la Casa Blanca. Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini tenían programada su vista de sentencia para el 29 de enero, aunque los abogados del banquero solicitaron aplazarla. La Fiscalía federal recomendó una sentencia de un año en prisión para los tres convictos.
1 / 6 | En imágenes: así es el perdón presidencial de Donald Trump en el caso contra Wanda Vázquez. Donald Trump otorgó un perdón presidencial –pleno– a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, convicta por corrupción, quien le respaldó en las elecciones de 2020. - Departamento de Justicia de Estados Unidos

SanSe 2026: así arrancó el primer día de fiesta

Las anuales Fiestas de la Calle San Sebastían iniciaron el jueves, 15 de enero, con una variada y amplia oferta cultural, entre artesanos, música y bacalaítos.

Estas fueron algunas de las imágenes captadas en la inauguración por El Nuevo Día.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián regresan al Viejo San Juan para celebrar lo mejor de las tradiciones puertorriqueñas Una marea de gente ya comenzaba a "subir y bajar" las calles del Viejo San Juan desde temprano en la tarde del juevesAsistente de las Fiestas de la Calle San Sebastián, con la bandera de Puerto Rico.
1 / 28 | SanSe 2026: así arrancó el primer día de fiesta. Las Fiestas de la Calle San Sebastián regresan al Viejo San Juan para celebrar lo mejor de las tradiciones puertorriqueñas - Carlos Rivera Giusti

Jenniffer González presenta legislación que permitiría el tránsito de vehículos todoterreno en las vías públicas

La gobernadora Jenniffer González radicó un paquete de 19 medidas al inicio de la sesión legislativa en la que incluyó una que permitiría el tránsito de vehículos todoterreno por las vías públicas.

El Proyecto del Senado 916 establece un registro, bajo el nombre de “VTT Street-Legal”, que permitirá a los conductores –que cumplan con el mismo– manejar este tipo de vehículos en las carreteras del país, incluyendo autopistas, expresos y vías de acceso controlado.

“La ausencia de un sistema uniforme para el registro, inspección y circulación de estos vehículos ha limitado la capacidad de las agencias de seguridad y transportación para atender esta problemática de manera eficaz. Del mismo modo, la falta de un registro digital integrado ha dificultado el control sobre la compraventa, traspaso y uso de estos vehículos”, lee la medida.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosWanda Vázquez GarcedJenniffer GonzálezFiestas de la Calle San SebastiánSanSe
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 18 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: