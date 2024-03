“Le dieron acogida a un criminal”: líderes haitianos repudian la presencia del primer ministro de Haití en Puerto Rico

The Associated Press reportó, el martes, que el avión privado que transportó a Henry se desvió a Puerto Rico luego que el gobierno de la República Dominicana, su punto de llegada original, le negó el permiso para aterrizar al, presuntamente, no contar con un plan de vuelo actualizado. Horas antes de la llegada del avión al espacio aéreo dominicano, el gobierno anunció que suspendió todo tráfico aéreo con Haití.