El reclutamiento del personal para aliviar la cargar del equipo del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) sigue siendo una de las mayores de la necesidad de la agencia, sostuvo el miécoles, su directora, la doctora María Conte, quien insistió en la urgencia de elevar la oferta salarial de los patólogos, químicos y otros profesionales que trabajan para la dependencia.

Actualmente, la agencia tiene 10 patólogos forenses y dos médicos forenses, incluyendo a Conte, y necesita contratar entre cuatro o cinco patólogos forenses adicionales para poder cumplir con las metas y exigencias de las entidades acreditadoras. “Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para cumplir y probablemente vamos a cumplir, pero es a cuesta de un sacrificio enorme que está haciendo cada uno de una manera voluntaria...casi es una gesta, no tanto una gestión”, dijo.

De acuerdo al estándar de acreditación de la división de patología otorgado por la National Association of Medical Examiners (NAME), cada patólogo puede realizar al año un límite de 325 autopsias, aunque el número ideal es de 250

Actualmente hay plazas vacantes en la agencia para patólogos y químicos, entre otros puestos, pero no hay candidatos debido, principalmente, a la compensación salarial que recibirían, muy por debajo a la que le ofrecen instituciones privadas o en Estados Unidos. “Hay que acortar esa brecha. Les ofrecen unos salarios que son imposible de rechazar”, afirmó.

Los patólogos que trabajan en el ICF recibieron un ajuste salarial recientemente y, actualmente, los de menos rango comienzan en los $150,000 anuales hasta llegar a los $210,000, dependiendo de la clasificación, pero aun así sigue siendo una suma muy por debajo a ofertas fuera del país y en la empresa privada.

Dijo que para el presupuesto del próximo año fiscal están solicitando $3 millones adicionales para reclasificación y retribución. “Si ese asunto no se arregla, Forense no va a pasar del grado que tiene en este momento, que es un grado de normalidad, a donde lo queremos llevar, que es un grado de excelencia. Operamos con normalidad, no hay una crisis, pero eso le cuesta al personal de aquí, como dijo Winston Churchill, lágrimas, sudor y sangre y no queremos que sea así”, expuso.

El presupuesto vigente de la agencia es de $17 millones.

Aunque reconoce que hay varios elementos que inciden en las asignaciones presupuestarias debido a la crisis fiscal del gobierno, como la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Conte confía en contar con el respaldo a su petición para aumentar el salario de los empleados. “Hemos implementado tecnología que ayuda al recurso humano a realizar su trabajo de una mejor manera, pero el recurso humano es irremplazable”, afirmó.

En diciembre, por ejemplo, la agencia inauguró el uso de una nueva tecnología con el propósito de reducir considerablemente el tiempo de análisis de los safe kits utilizados en casos de agresión sexual. Para el 2019, el ICF llegó a tener sobre 3,000 safe kits almacenados sin analizar.