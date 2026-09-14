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Mayra López Mulero llora la pérdida de un familiar

La abogada hizo el anuncio en redes sociales

14 de septiembre de 2026 - 9:33 AM

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La abogada no estuvo presente el pasado jueves en la vista judicial en la cual Cabrera Rivera fue sentenciada a 102 años de cárcel. (Pablo Martinez)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La abogada Mayra López Mulero anunció, este lunes, el fallecimiento de su hermano Edwin López Mulero.

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“Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro hermano Edwin López Mulero, quien en vida sirvió con fidelidad y dedicación como exalguacil”, informó la abogada, en una publicación en redes sociales.

“Su labor, compromiso y testimonio de vida dejarán una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir con él”, añadió, sin brindar más detalles.

En una entrevista con El Nuevo Día, en 2010, López Mulero narró que se crió entre urbanizaciones de Guaynabo con sus padres y un hermano mayor que ella.

“La separación de mis padres fue muy tormentosa y dolorosa para mi hermano y para mí”, relató.

López Mulero es la representante legal de varios casos que han captado la atención pública, en particular asumió la defensa de Elvia Cabrera Rivera por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts, en Aibonito, y es la abogada de Mireddys González en sus reclamos civiles contra su exesposo Daddy Yankee.

De hecho, la abogada no estuvo presente el pasado jueves en la vista judicial en la cual Cabrera Rivera fue sentenciada a 102 años de cárcel.

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Fue condenada a pasar el resto de su vida en la cárcel por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

“Elevamos nuestras oraciones por su familia, para que el Señor les conceda paz, consuelo y fortaleza en este momento de dolor”, expresó este lunes, en su publicación.

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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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