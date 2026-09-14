Mayra López Mulero llora la pérdida de un familiar

La abogada Mayra López Mulero anunció, este lunes, el fallecimiento de su hermano Edwin López Mulero.

“Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro hermano Edwin López Mulero, quien en vida sirvió con fidelidad y dedicación como exalguacil”, informó la abogada, en una publicación en redes sociales.

“Su labor, compromiso y testimonio de vida dejarán una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir con él”, añadió, sin brindar más detalles.

En una entrevista con El Nuevo Día, en 2010, López Mulero narró que se crió entre urbanizaciones de Guaynabo con sus padres y un hermano mayor que ella.

“La separación de mis padres fue muy tormentosa y dolorosa para mi hermano y para mí”, relató.

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López Mulero es la representante legal de varios casos que han captado la atención pública, en particular asumió la defensa de Elvia Cabrera Rivera por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts, en Aibonito, y es la abogada de Mireddys González en sus reclamos civiles contra su exesposo Daddy Yankee.

De hecho, la abogada no estuvo presente el pasado jueves en la vista judicial en la cual Cabrera Rivera fue sentenciada a 102 años de cárcel.

102 años de prisión: la reacción de Elvia Cabrera al escuchar su sentencia Fue condenada a pasar el resto de su vida en la cárcel por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.