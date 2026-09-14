Arrestan a dos personas durante una intervención en negocio en Santurce

Dos personas fueron arrestados en la mañana de hoy, lunes, durante una intervención de agentes de la Policía y agencias federales, con funcionarios de varias agencias estatales, en un negocio en Santurce.

En entrevista con Radio Isla 1320, el inspector Joey Fontánez dijo que desconocía la razón específica de los arrestos. Solamente sabía que habían ocupado un arma de fuego.

Posteriormente, la oficina de prensa de la Policía indicó que ambos detenidos quedaron bajo custodia de agentes federales.

Según Fontánez, en la intervención participaron oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Patrulla Fronteriza (CBP) Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y Agencia para el Control de Drogas (DEA).