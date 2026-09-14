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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a dos personas durante una intervención en negocio en Santurce

Los detenidos quedaron bajo custodia de agentes federales

14 de septiembre de 2026 - 8:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la intervención participaron oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Patrulla Fronteriza (CBP) Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y Agencia para el Control de Drogas (DEA). (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos personas fueron arrestados en la mañana de hoy, lunes, durante una intervención de agentes de la Policía y agencias federales, con funcionarios de varias agencias estatales, en un negocio en Santurce.

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En entrevista con Radio Isla 1320, el inspector Joey Fontánez dijo que desconocía la razón específica de los arrestos. Solamente sabía que habían ocupado un arma de fuego.

Posteriormente, la oficina de prensa de la Policía indicó que ambos detenidos quedaron bajo custodia de agentes federales.

Según Fontánez, en la intervención participaron oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Patrulla Fronteriza (CBP) Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y Agencia para el Control de Drogas (DEA).

También había funcionarios del Departamento de Hacienda y de la División de Permisos del Municipio de San Juan.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSanturceArrestos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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