Monitoreo diario: los embalses Carraízo y La Plata continúan su rápido descenso

Los niveles de los principales embalses que suplen agua a municipios de la zona metropolitana y de la zona este de Puerto Rico continuaron este martes su tendencia a la baja, de acuerdo con los datos reportados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El embalse Carraízo, que se encuentra bajo un plan de racionamiento, se redujo 7 centímetros entre el lunes y el martes, para ubicarse su nivel en una altura de 37.69 metros. Esta reserva se encuentra en nivel de “ajustes operacionales”, y caería al nivel de “control” si baja de los 37 metros.

Por su parte, La Plata bajó 9 centímetros entre lunes y martes, y se encuentra con 45.71 metros. Este embalse se mantiene en el nivel de “observación” y la AAA ha descartado, por el momento, implementar un plan de racionamiento para los abonados a pesar de los reclamos de alcaldes de municipios que se suplen de este.

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En total, incluyendo Carraízo y La Plata, 14 embalses experimentaron reducciones en sus niveles este martes.

El embalse Cidra, que también se encuentra en nivel de “ajustes operacionales”, bajó un centímetro y se ubicó en 400.15 metros.

Gráfica del nivel de los embalses para el martes, 18 de agosto. (AAA)

Toa Vaca, ubicado en Villaba, bajó 2 centímetros (cm); Río Blanco, en Naguabo, se redujo 6 cm; y Fajardo tuvo una reducción de 9 cm.

También tuvieron disminuciones en sus niveles Carite (2 cm), Patillas (3 cm), Guayabal (1 cm), Guayo (21 cm), Dos Bocas (9 cm), Guajataca (3 cm) y Cerrillos (6 cm). Incluso reportó una reducción mínima, de 1 centímetro, el embalse Guineo, ubicado en Orocovis, el único que se encuentra con suficiente agua para estar en su nivel de “desborde”.

Por otro lado, se quedaron con el mismo nivel del lunes los embalses Matrullas, en Orocovis; Garzas, en Adjuntas; y Loco, en Yauco.

Los embalses Luchetti, en Yauco, y Caonillas, en Utuado,m reportaron aumentos de 19 cm y 2 cm, respectivamente.