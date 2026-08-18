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Monitoreo diario: los embalses Carraízo y La Plata continúan su rápido descenso

En total, 14 de los 19 embalses experimentaron reducciones en sus niveles este martes

18 de agosto de 2026 - 8:03 AM

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Carraízo se encuentra en nivel de “ajustes operacionales”, y caería al nivel de “control” si baja de los 37 metros. (Xavier Araújo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Los niveles de los principales embalses que suplen agua a municipios de la zona metropolitana y de la zona este de Puerto Rico continuaron este martes su tendencia a la baja, de acuerdo con los datos reportados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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El embalse Carraízo, que se encuentra bajo un plan de racionamiento, se redujo 7 centímetros entre el lunes y el martes, para ubicarse su nivel en una altura de 37.69 metros. Esta reserva se encuentra en nivel de “ajustes operacionales”, y caería al nivel de “control” si baja de los 37 metros.

Por su parte, La Plata bajó 9 centímetros entre lunes y martes, y se encuentra con 45.71 metros. Este embalse se mantiene en el nivel de “observación” y la AAA ha descartado, por el momento, implementar un plan de racionamiento para los abonados a pesar de los reclamos de alcaldes de municipios que se suplen de este.

En total, incluyendo Carraízo y La Plata, 14 embalses experimentaron reducciones en sus niveles este martes.

El embalse Cidra, que también se encuentra en nivel de “ajustes operacionales”, bajó un centímetro y se ubicó en 400.15 metros.

Gráfica del nivel de los embalses para el martes, 18 de agosto.
Gráfica del nivel de los embalses para el martes, 18 de agosto. (AAA)

Toa Vaca, ubicado en Villaba, bajó 2 centímetros (cm); Río Blanco, en Naguabo, se redujo 6 cm; y Fajardo tuvo una reducción de 9 cm.

También tuvieron disminuciones en sus niveles Carite (2 cm), Patillas (3 cm), Guayabal (1 cm), Guayo (21 cm), Dos Bocas (9 cm), Guajataca (3 cm) y Cerrillos (6 cm). Incluso reportó una reducción mínima, de 1 centímetro, el embalse Guineo, ubicado en Orocovis, el único que se encuentra con suficiente agua para estar en su nivel de “desborde”.

Por otro lado, se quedaron con el mismo nivel del lunes los embalses Matrullas, en Orocovis; Garzas, en Adjuntas; y Loco, en Yauco.

Los embalses Luchetti, en Yauco, y Caonillas, en Utuado,m reportaron aumentos de 19 cm y 2 cm, respectivamente.

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

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Embalse CarraízoEmbalse La PlataAAASequíaRacionamientoRacionamiento de aguaBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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