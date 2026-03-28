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Orgullo boricua: estudiante de la UPR de Humacao obtiene la prestigiosa beca Barry Goldwater

Nahiel Cintrón Lugo hace historia como el segundo universitario en alcanzar este reconocimiento

28 de marzo de 2026 - 10:15 AM

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El estudiante de tercer año de la UPR de Humacao, Nahiel Cintrón Lugo. (UPR Humacao)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Con dedicación, pasión por la ciencia y un compromiso inquebrantable con la investigación, el universitario Nahiel Cintrón Lugo ha alcanzado un logro extraordinario que llena de orgullo a todo Puerto Rico.

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El estudiante de tercer año de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Humacao, alcanzó la prestigiosa beca Barry Goldwater, convirtiéndose en el segundo alumno de dicha unidad en lograr la distinción.

Seleccionado entre más de 5,000 estudiantes en Estados Unidos, Cintrón Lugo forma parte del selecto grupo de aproximadamente 450 jóvenes que son reconocidos con este importante reconocimiento.

“El estudiante de tercer año, Nahiel Cintrón Lugo, escribe su nombre en la historia de la #UPRH al convertirse en el segundo estudiante de nuestra institución en obtener la prestigiosa Beca Barry Goldwater, uno de los más altos reconocimientos en investigación científica a nivel nacional", anunció la UPR de Humacao, en sus redes sociales.

Según la publicación del recinto universitario, este año, Cintrón Lugo destacó como el único estudiante de Puerto Rico en alcanzar esta distinción, reafirmando el calibre del talento que se forma en dicha unidad.

“Hoy, nuestro nido celebra con inmenso orgullo a Nahiel, ejemplo de disciplina, pasión por la ciencia y compromiso con la investigación”, se añadió.

“Extendemos nuestras felicitaciones, también a la doctora Maritere Cardona, representante de la beca en Humacao, y a sus mentores, doctor Kevin M. Alicea, doctora Betzaida Castillo y doctor C. Brown, por guiar y apoyar este extraordinario logro”, puntualizó el recinto.

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Breaking NewsUPRUPR en HumacaoUniversidad de Puerto RicoBecas estudiantiles
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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