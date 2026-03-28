Orgullo boricua: estudiante de la UPR de Humacao obtiene la prestigiosa beca Barry Goldwater

Con dedicación, pasión por la ciencia y un compromiso inquebrantable con la investigación, el universitario Nahiel Cintrón Lugo ha alcanzado un logro extraordinario que llena de orgullo a todo Puerto Rico.

El estudiante de tercer año de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Humacao, alcanzó la prestigiosa beca Barry Goldwater, convirtiéndose en el segundo alumno de dicha unidad en lograr la distinción.

Seleccionado entre más de 5,000 estudiantes en Estados Unidos, Cintrón Lugo forma parte del selecto grupo de aproximadamente 450 jóvenes que son reconocidos con este importante reconocimiento.

“El estudiante de tercer año, Nahiel Cintrón Lugo, escribe su nombre en la historia de la #UPRH al convertirse en el segundo estudiante de nuestra institución en obtener la prestigiosa Beca Barry Goldwater, uno de los más altos reconocimientos en investigación científica a nivel nacional", anunció la UPR de Humacao, en sus redes sociales.

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Según la publicación del recinto universitario, este año, Cintrón Lugo destacó como el único estudiante de Puerto Rico en alcanzar esta distinción, reafirmando el calibre del talento que se forma en dicha unidad.

“Hoy, nuestro nido celebra con inmenso orgullo a Nahiel, ejemplo de disciplina, pasión por la ciencia y compromiso con la investigación”, se añadió.