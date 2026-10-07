Pablo José Hernández pide nuevas explicaciones a Josué Colón y Osvaldo Carlo sobre Power Expectations
El requerimiento da seguimiento a unas respuestas iniciales provistas hace varias semanas
7 de octubre de 2026 - 12:52 PM
7 de octubre de 2026 - 12:52 PM
El comisionado residente Pablo José Hernández inquirió este miércoles al zar de Energía, Josué Colón Ortiz, y el presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés), Osvaldo Carlo Linares, sobre la investigación que se realizó en torno a las alegaciones de fraude supuestamente incurrido por Power Expectations y la aparente falta de comunicación con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que permaneció a oscuras sobre los señalamientos pese a ser la parte contratante.
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