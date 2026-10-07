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prima:Pablo José Hernández pide nuevas explicaciones a Josué Colón y Osvaldo Carlo sobre Power Expectations

El requerimiento da seguimiento a unas respuestas iniciales provistas hace varias semanas

7 de octubre de 2026 - 12:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comisionado residente había remitido un primer requerimiento el 3 de septiembre. (Ramon "Tonito" Zayas)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

El comisionado residente Pablo José Hernández inquirió este miércoles al zar de Energía, Josué Colón Ortiz, y el presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés), Osvaldo Carlo Linares, sobre la investigación que se realizó en torno a las alegaciones de fraude supuestamente incurrido por Power Expectations y la aparente falta de comunicación con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que permaneció a oscuras sobre los señalamientos pese a ser la parte contratante.

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Power ExpectationsPablo José Hernández RiveraJosué ColónOsvaldo Carlo
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Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
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