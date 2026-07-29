Pese a capacidad “estrecha”: Josué Colón confía en que no habrá relevos de carga esta noche

Pese a que Genera PR describió como “estrecha” la disponibilidad de energía eléctrica para esta noche del miércoles, el zar de Energía, Josué Colón, se mostró confiado en que no haya relevos de carga –apagones selectivos en distintos sectores– en las horas de mayor demanda.

“Esperamos que, para esta noche, no ocurran relevos de carga, porque la situación que ocurrió la noche de ayer (martes), con la salida de la planta de EcoEléctrica y el problema que hubo en (la unidad) Aguirre #2, todo eso se atendió durante la noche, madrugada y la mañana de hoy”, dijo Colón, a su salida de La Fortaleza, donde participó de una reunión.

Una falla en la unidad #2 de la central Aguirre, en Salinas, combinada con que tres de las unidades de la cogeneradora EcoEléctrica, en Peñuelas, estaban fuera de servicio, dejó sin luz ayer a más de 370,000 abonados a lo largo y ancho de la isla.

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LUMA Energy –a cargo del sistema de transmisión y distribución– ha advertido que el sistema enfrenta un déficit de generación, de unos 250 megavatios, para las horas pico de mayor demanda, que suelen ser temprano en la noche.

Colón reiteró, sin embargo, que las unidades de generación que tuvieron problemas ya “están en servicio”, por lo que, “con esa capacidad que tenemos, entendemos que podemos atender la demanda pico de la noche sin ningún tipo de problema, si no ocurre nada inesperado”.

La flota de generación está a cargo de Genera PR.

Colón advirtió, en tanto, que, aunque habría capacidad de servicio para hoy, sería con reserva de energía “limitada”, porque la unidad #6 de la central Costa Sur, en Guayanilla, sigue fuera de servicio.

“Con esa capacidad, debemos poder atender la demanda proyectada para esta noche”, afirmó.

El también director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas rechazó que, pese a las recientes situaciones, el gobierno se haya apresurado al decir que estaba listo para atender la demanda energética, particularmente en verano.

“Todo esto comienza desde el 16 de julio, que es cuando ocurre la falla en el sistema de transmisión y distribución en la línea 50400 y la falla en el centro de transmisión. Ahí, es que sale Costa Sur #6 y, desde ese punto en adelante, es que el sistema, con las reparaciones que estaban en curso, se quedó, en ese momento, sin la reserva”, sostuvo.