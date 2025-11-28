Para el recién celebrado Día de Acción de Gracias, es común que muchas familias ordenen sus típicos almuerzos de pavo o lechón en panaderías o restaurantes, costándoles entre $150 y $200, un gasto que, para una familia participante del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en Puerto Rico, podría representar del 20% al 30% del presupuesto mensual que recibe.