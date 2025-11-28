Opinión
28 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Radiografía del PAN deja ver las vulnerabilidades de los beneficiarios: “No mantiene gente en Puerto Rico”

El 80% de los participantes del Programa de Asistencia Nutricional vive con menos de $20,000 al año, y la mayor necesidad está en la ruralidad y en áreas costeras del sur, revela estudio de Espacios Abiertos

28 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El análisis reveló que el 61% de los participantes del PAN se encuentra hogares donde viven una o dos personas, como adultos mayores solos o madres solteras criando a sus hijos. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Para el recién celebrado Día de Acción de Gracias, es común que muchas familias ordenen sus típicos almuerzos de pavo o lechón en panaderías o restaurantes, costándoles entre $150 y $200, un gasto que, para una familia participante del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en Puerto Rico, podría representar del 20% al 30% del presupuesto mensual que recibe.

Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+.
