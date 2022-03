El caso del alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, que está en la mirilla de la justicia por unas inversiones riesgosas, debe de servir como ejemplo a los demás líderes municipales para evitar poner en peligro los fondos de los contribuyentes, a juicio del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera.

El alcalde rememoró el momento en que varios inversionistas, que fueron arrestados el 23 de marzo de 2021 por los federales por defraudar al municipio de Mayagüez, se acercaron a los ejecutivos municipales para proponerles hacer inversiones en el mercado europeo y asiático. Expuso que fue el alcalde de Trujillo Alto José Luis Cruz Cruz -que actualmente es objeto de una investigación federal- quien les presentó al grupo y que hubo una reunión, que culminó en un altercado, en la terraza de la alcaldía de San Juan cuando Carmen Yulín Cruz Soto la administraba.

Rivera Cruz señaló que a la mayoría de los alcaldes les pareció irregular la propuesta de los inversionistas. Sin embargo, Rodríguez, quien participó de la reunión en San Juan, acogió la iniciativa.

“Eso fue un caso que comenzó luego del año 2006 y tengo que traer en contexto para que puedan entender dónde surge. En el año 2006, cuando Alejandro García Padilla usa la famosa frase de ‘me vale’, los mercados financieros se cerraron para Puerto Rico y para los municipios también”, relató en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Al no lograr acceder a préstamos, los alcaldes aceptaron escuchar la propuesta de inversión que les presentarían.

“Muchos dijimos que no nos íbamos a meter porque no nos gustó. O sea, era ridículo pensar que te iban a pagar 10% de interés en cuanto tú invirtieras el dinero, cuando en esos momentos era imposible pensar que alguien pagara 10% y que te lo pagara por adelantado. Seguro, del millón de dólares que tú les dabas, usted le saca $100,000, lo pagaban y se queda con $900,000. Nosotros decidimos no entrar. Desafortunadamente, parece que la corporación llegó a Mayagüez”, recordó el alcalde de Bayamón.

En medio de las transacciones, Mayagüez creó la corporación pública Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), alegando que unos $9 millones de fondos municipales fueron invertidos y producían una tasa de rendimiento significativa. Además, se realizaron unos préstamos en los que se puso como colateral importantes edificios municipales, como el Palacio de Recreación y Deportes y el Hospital San Antonio.

El resultado fue que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestó a Arnaldo J. Irizarry, exasesor del alcalde. También, fueron acusados por fraude y lavado de dinero: Eugenio García Jiménez, Stephen Kirkland, Steve Minger, Alejandro Riera Fernández, Joseph Kirkland y Roberto Mejill Tellado.

Aunque la Fiscalía federal no radicó cargos contra Rodríguez, la investigación reveló que los acusados utilizaron los fondos municipales para comprar una embarcación, joyas y ropa, para pagar matrículas en escuelas privadas e hipotecas, para comer en restaurantes, para realizar pagos de tarjetas de crédito, para decorar sus residencias y para realizar mejoras inmobiliarias como la construcción de piscinas.

Sin embargo, el Departamento de Justicia continuó una investigación en contra del alcalde y, además, lo refirió al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), ente que decidió suspenderlo sumariamente de sus funciones como alcalde de la Sultana del Oeste.

Rivera Cruz explicó que los municipios sí pueden hacer inversiones, pero que no pueden ser riesgosas.

“Lo que te dice la ley es que tienen que ser inversiones conservadoras, tienen que tener cierto cuidado. Pero sí, lo puedes hacer. Hubo una época en que la banca pagaba unos buenos intereses y, entonces, uno venía y ponía un certificado de la banca y sacabas unos chavitos para el municipio. Es una inversión conservadora”, sostuvo.

Asimismo, recordó que, en este caso, las propuestas eran para invertir en mercados financieros fuera de Estados Unidos.

“Ahí, siendo una persona responsable, tienes que levantar la bandera: ‘Pero espérate, esto ya son otros 20 pesos’. Estamos hablando de banca internacional. Estamos hablando de inversiones de alto riesgo y son fondos de los contribuyentes”, señaló el alcalde bayamonés mientras le escuchaban otros 29 alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Tras lamentar la situación que ahora atraviesa Rodríguez, Rivera Cruz recomendó a sus compañeros alcaldes a no involucrarse en inversiones de alto riesgo.

En cuanto al alcalde de Mayagüez, añadió que “siempre es lamentable que cualquier ciudadano tenga que pasar por una situación bien difícil”.

“Hay que dejar que las autoridades y el sistema de justicia hagan su trabajo. Uno no se puede adelantar, porque yo no tengo los elementos de juicio y no sé lo que está pasando hoy y tiene que darse la oportunidad a que se vea el caso. Al final del mismo, si hay responsabilidades, pues, entonces, el alcalde tendrá que asumir. Si no hay nada, no hay nada”, opinó.

Rivera dejó en manos de Rodríguez la decisión de si debe o no renunciar mientras es investigado por el PFEI por la posible comisión de uno o varios delitos.

Ninguno otro alcalde que se encontraba en La Fortaleza quiso opinar sobre la suspensión de Rodríguez.